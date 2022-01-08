ضبط عامل متهم بـ«البلطجة» في الشرقية: فيديو على «فيس بوك» وثق الواقعة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة على المواطنين بإحدى قرى مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

وقالت «الداخلية» في بيان إنه بالفحص أمكن تحديد هوية المتهم وتبين أنه «عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس»، وتعدى على جاره «مزارع – مقيم بذات الناحية» وإشهاره سلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم ، وبحوزته «2 قطعة سلاح أبيض - المستخدمة فى الواقعة» ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .