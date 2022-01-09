المعاينة الأولية لحريق فيلا سهير رمزي في الشيخ زايد: ماس كهربائي السبب

كشفت المعاينة الأولية، لفيلا الفنانة سهير رمزي، في مدينة الشيخ زايد، بعد اندلاع حريق بها، صباح اليوم الأحد، عن أن السبب وراء الحريق هو حدوث ماس كهربائي في توصيلات إحدى الدفايات الكهربائية.

ونشرت الفنانة سهير رمزي، فيديو عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»، كشفت فيه عن نشوب حريق، صباح اليوم الأحد، التهم جزءا من فيلتها، وقالت إن الحريق التهم الجزء الذي توجد به الدفاية، ولكنه لم يصل إلى باقي أجزاء المنزل، وأن الخسائر قليلة: «الحمدلله إن الموضوع جه على أد كده».

يذكر أن سهير رمزي، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير مسلسلها الجديد «القاتل الذي أحبني»، وتشارك فيه بجانب هاني رمزي ولقاء سويدان وصلاح عبدالله وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة، وعدد من الفنانين، من إخراج عمرو عابدين.