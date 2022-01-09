ما هو الفرق بين تحليل السكر التراكمي والعشوائي؟.. هيئة الدواء تجيب

نشرت هيئة الدواء المصرية عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، توضيح الفرق بين تحليل السكر التراكمي وتحليل السكر العشوائي، وذلك بعد التزايد المستمر من قبل العديد من المواطنين لمعرفة الفرق بين التحليل التراكمي والعشوائي لداء السكري، موضحة الفرق الكامل بين التحليل التراكمي والعشوائي.

الدواء توضح تحليل السكر التراكمي

قالت هيئة الدواء، إن تحليل السكر التراكمي «Glycated hemoglobin» يعرف هذا التحليل باسم «HbA1c» ​يهدف هذا التحليل إلى قياس مستوى السكر المرتبط بالهيموجلوبين في الدم في خلال ثلاثة أشهر ماضية، ويكون ​الغرض من هذا التحليل هو التشخيص بمدى الإصابة بداء السكري، أو التشخيص المبكر للإصابة بالمرض.

الدواء توضح تحليل السكر العشوائي

وأضافت هيئة الدواء، أن تحليل السكر العشوائي «Random blood glucose»، و​يهدف هذا التحليل إلى قياس مستوي السكر في أي وقت من اليوم، ويكون ​الغرض من هذا التحليل القياس السريع لمستوى السكر في الدم للمرضى المصابين بداء السكري من النوع الأول قبل إعطاء جرعة الأنسولين الخاصة به في حالة الطوارئ، أو التشخيص المبدئي في حالة ظهور أعراض أو علامات خاصة بداء السكري. ​

«الصحة»: هناك 4 أنواع لـ«السكري»

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة على موقعها الرسمي، أنه يوجد 4 أنواع للإصابة بمرض السكري وتتمثل هذه الأنواع في «السكري من النوع الأول- السكري من النوع الثاني- سكري الحمل- سكري من نوع آخر»، وأن هذه الأنواع لها أسباب معينة للإصابة وطرق للوقاية تختلف من نوع للآخر.

الأنماط الغذائية السيئة أحد الأسباب للإصابة بالسكري

وأكدت «الصحة» أن من أكثر العوامل المؤثرة التي تسبب الإصابة بأحد أنواع السكري هو الأنماط الغذائية الخاطئة في مرحلة الطفولة التي تكون أحد الأسباب بصورة مباشرة للإصابة بالسكري وتحديدا النوع الثاني من المرض، لافتة إلى أنه يجب استشارة الطبيب والالتزام على البروتوكول العلاجي وفقا لكل حالة.