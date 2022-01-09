بعد 9 أشهر من البحث البولندي.. دراسة مصرية تؤكد: حمل المومياء كاذب

بعد نحو تسعة أشهر من إعلان علماء الآثار لجامعة وارسو البولندية لما أسموه «أول مومياء مصرية حامل عرفها التاريخ»، كشفت الدكتورة سحر سليم، أستاذ علم الأشعة بجامعة القاهرة وخبيرة المومياوات، عن مفاجأة جديدة تخص المومياء، مؤكدة أن حمل المومياء كاذب.

أخطاء ومغالطات علمية

وقالت سليم، في تصريحات لـ«الوطن»: «صدمني حجم الأخطاء والمغالطات العلمية التي ارتكبها الفريق العلمي في استناده على فحص إحدى مومياوات مجموعة المتحف الوطني في العاصمة البولندية وارسو، ولكن آثرت أن يكون الرد من خلال دراسة علمية قمت بإرسالها لنفس الدورية العلمية التي نشرت البحث البولندي مباشرة بعد أيام من إعلانهم كشف أول مومياء حامل وآثرت أن يكون الرد علميا حتى لا تتحول وسائل الإعلام لساحة للتراشق بين العلماء، ولكن الدورية لم تنشر البحث سوى منذ أيام».

وأكدت سليم أن العلماء البولنديين لم يكن بينهم متخصص في الأشعة وتحديدا فحص مومياوات الأجنة، وقاموا ببناء نظريتهم على فرضيات غير منطقية، حيث افترضوا أن المومياء والتي وصفوها بأنها «أول مومياء حامل» تم العثور عليها، دفنت بأحشائها والرحم، وهو أمر يتنافى مع طرق التحنيط المصرية، كما افترضت الدراسة أن الكهنة تركوا الجنين وحنطوا المومياء، وتحللت عظام الجنين وتسببت أحماض العظام في تآكل الرحم وأصبح الجنين عبارة عن جسد مسمط بلا عظام وهو ما يتنافى مع العلم ومراحل التحلل الطبيعية.

المومياء حامل في حشوات تحنيطية

وقالت أستاذ الأشعة: «قمت بالرد على كل تلك الفرضيات غير المنطقية والبعيدة عن الأسس العلمية بشكل تفصيلي في الدراسة التي نشرتها الدورية البولندية مؤخرا بعد تأجيل 9 أشهر».

وأكدت سليم أن الحمل المزعوم ما هو إلا حشوات استخدمها الكهنة داخل جسد المومياء أثناء عملية التحنيط أو نتوءات ولا وجود للجنين، مشيرة إلى أن نظرية الفريق البولندي حول سبب اختفاء الرحم وبقاء الجنين هي الأخرى غير منطقية، خاصة أن الأحماض الناتجة عن تحلل العظام من المستحيل علميا أن تتسبب في تآكل الرحم أو جسد الجنين، وهو ما أكدته الدكتورة عبلة عطية، رئيس قسم الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني، التي أكدت أن أحماض العظام المتحللة خفية ولا تتسبب في تآكل رحم.