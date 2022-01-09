«التنسيقية»: وقَّعنا بروتوكول مع أحسن شركة في العالم لاكتشاف المواهب

قال النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تستعد دائما لورش العمل التي يتم إطلاقها قبل انطلاق منتدى شباب العالم، حيث تشارك في الورش، وستخرج بتوصيات تخدم المجتمع المصري ودول أخرى.

وأضاف فتحي في حواره مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج اليوم، على قناة dmc، أنه شارك في ورشة تناولت الشركات الناشئة والظروف التي تعرضت لها في جائحة كورونا، واستعرضت بعض النماذج المصرية المشرفة في دول مختلفة، كما عرضت بعض الدول تجاربها في التغلب على جائحة كورونا في ملف ريادة الأعمال: «إحنا مش بتوع كلام وننفذ ما تحدثنا به على أرض الواقع، ووقَّعنا بروتوكول مع أحسن شركة في العالم مهتمة باكتشاف المواهب في مارس 2021 لاختيار القيادات الشبابية لدينا».

منتدى شباب العالم مش تمثيلية على الناس

وتابعت: «كنا نريد إيصال صوت شباب الجامعات المصرية للحكومة وتوفير بيئة عمل محترمة لهم من خلال تشريعات قانونية، وإنشاء صندوق استثماري تحت مظلة الحكومة المصرية لتمويل أكبر عدد ممكن من الشركات الناشئة وتوضيح دور الدورة المصرية من الوزارات المختلفة المهتمة بملف التعليم الفني .. منتدى شباب العالم مش تمثيلية على الناس البلد بتتغير بسبب حاجات كتير مثل تمكين الشباب والمرأة المصرية وذوي الهمم وغيرهم».

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن منتدى العلاقات الخارجية في التنسيقية يستهدف عمل بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة، لتوضيح ما تقدمه الدولة المصرية للشباب الدارسين في الخارج والوفود القادمة من الخارج للدراسة في مصر.

التمكين الحقيقي للشباب

وأشار أحمد فتحي، إلى أنه يعمل في ملف التضامن الاجتماعي منذ 21 سنة، وهو ما يريد نقله للشباب المصري، حتى يحدث له التمكين الحقيقي، وحتى يحدث هذا التمكين يجب مخاطبته بالحلول والإنجازات التي قدمتها الدولة المصرية: «نظهر للشباب المصري الذي يدرس في الخارج الإنجازات التي حدثت في محافظته، ونعرض الإنجازات على الدارسين من الجنسيات الأخرى في مصر».

وأكّد فتحي، ضرورة تفعيل برامج ريادة الأعمال في الوزارات المعنية حتى تصل إلى أكبر عدد من الشباب، فقد استطاعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامج مختلفة أن تقدم برامج مختلفة للشباب.