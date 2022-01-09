«المؤلفين والملحنين» تتجه للإنتاج لإنقاذ الساحة الفنية

قرر مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الكاتب مدحت العدل، خوض تجربة الإنتاج الفني بجميع أشكاله، خلال الفترة القليلة المُقبلة، لطرح البديل الجيد للجمهور، وإنقاذ الساحة مما يحدث بها من تدني، حسب وصفها.

«المؤلفين والملحنين» تكشف أسباب دخولها عالم الإنتاج

وأوضحت «المؤلفين والملحنين» في بيانٍ لها قبل قليل، أنّ «الجمعية عدلت في لائحتها، ليصبح الإنتاج الفني والأدبي ضمن أنشطتها الأساسية، إذ اعتمدت الوزارة المختصة اللائحة الجديدة، وأقرت العمل بها»، مؤكدة أنّ السبب الرئيسي لدخول عالم الإنتاج، عدم اتضاح الرؤية بين الجهات المُختلفة، التي نادت مؤخرًا بتضافر الجهود بشأن الارتقاء بالفن.

وقالت إنّ أعضاء الجمعية من مؤلفين وملحنين وناشرين قادرين على صناعة النجوم، لا سيما أنها تضم أسماءً بارزة في عالم الفن.

إنشاء منصة رقمية تابعة لـ«المؤلفين والملحنين»

وكشفت الجمعية عن أنها بصدد إنشاء منصة رقمية، حيث جرى الانتهاء من خطوات تأسيس البنية الرقمية لها، حيث تشمل جميع الأكواد الدولية لأعمال أعضائها، ولأغانيهم الحالية والمستقبلية، تمهيدًا للبدء في المشروع خلال أشهر بمجموعة من الأصوات الجديدة، ثم بأصوات نجوم من أعضاء الجمعية.

«المؤلفين والملحنين» تناشد لتضافر الجهود بشأن الارتقاء بالفن

وكانت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، قد ناشدت مؤخرًا بضرورة تضافر الجهود بين النقابة المُختلفة لاسيما نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، من أجل الارتقاء بمستوى الفن المصري.