مركز الأزهر: الإسلام حسم حكم تهنئة المسيحيين وتجاوزها إلى البر

هنأ الدكتور أسامة الحديدي، المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، قائلا: «كل سنة وإخواتنا المسيحيين ومصر كلها بخير وصحة وسعادة وعافية».

الإسلام حسم حكم التهنئة منذ القدم

وأضاف «الحديدي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنّ الإسلام تجاوز مسألة تهنئة المسيحيين بأعيادهم إلى ما هو أعلى منها ألا وهو البر.

وتابع: «عندما يتكلم بعض الناس الآن على وسائل التواصل الاجتماعي أو في مجالسهم الخاصة في حكم التهنئة، ومن هذه الأمور التي حُسمت منذ القدم، نجد أن الإسلام تجاوزها إلى الإحسان والفضل».

وواصل: «الإحسان والفضل يتجاوزان التهنئة بمراحل كثيرة وبمراتب أعلى، وربنا سبحانه وتعالى قال: (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ)، وهنا أمر هام للغاية، حيث خاطبنا نحن المسلمين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بلفظ البر الذي استخدمه أو وجهنا به تجاه الآباء والأمهات».

مظاهر البر تكون من كل شيء

وأشار إلى أن مظاهر البر تكون من كل شيء، من حيث حُسن الجوار، وحسن التعايش والتسامح، والتقدم في كل خير، والإهداء والإحسان والفضل، مستشهدًا بقوله تعالى: «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».

وأكد أن كل آيات القرآن الكريم، وفي هدي سيدنا رسول الله ضرب لنا أروع المُثل في التعايش والتسامح والإحسان للناس بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم أو ألوانهم أو أجناسهم، لأن الرسول يخاطب الناس على حد سواء، قائلا: «لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلَّا بِالتَّقْوَى».

وأوضح أن هذه المواسم يكون فيها الفرصة لمنح الناس روح التكاتف والترابط التي تدعم حركة البناء والعمران والوحدة الوطنية، متابعا: «الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ضربا أروع الأمثلة في التكاتف والتماسك من خلال إنشاء بيت العائلة المصري».