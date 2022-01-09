نقيب الإعلاميين يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع وائل الإبراشي: «راجع قريب»

قدم طارق سعدة، نقيب الإعلامين، خالص التعازي لأسرة الإعلامي القدير الراحل وائل الإبراشي قائلًا: «نعزي أنفسنا ونعزي جموع محبي الراحل وائل الإبراشي بعد رحيله، قدم للإعلام المصري والعربي الكثير، ولعب دورًا متميزًا في التقصي عن الأخبار والتحقيقات، وناقش قضايا الوطن والمجتمع بمنتهى القوة».

وأوضح أنه استرجع اليوم مكالمات جمعتهما منذ إعلان الإعلامي إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وحتى إعلامه بوفاته منذ قليل.

تواصل مع الإبراشي بعد إصابته بكورونا مباشرة

وأضاف «سعدة»، خلال بث مباشر على صفحة «الوطن»، مع الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، مدير تحرير «الوطن»، أنه فور علمه بإصابة الإبراشي بفيروس كورونا تواصل معه على الفور، وقال له «النقابة فيها كل التجهيزات الطبية اللازمة، وفيها الأدوية»، لكن الإبراشي كان رده «لا ده أنا دكتور، وهتعامل معاه كدور برد عادي»، موضحًا أنه بعد مرور يومين من الإصابة بكورونا تواصل معه مدير مستشفى زايد التخصصي وأكد له أنه تم حجز الإعلامي وائل الإبراشي.

الإبراشي كان مصابا بتليف في الرئة

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أنه فوجئ بعد أسبوع من حجز الإبراشي، بمنعه من الرد على الهاتف، ثم خرج من المستشفى وهناك نسبه تليف في الرئة تصل من 40 لـ 60، مؤكدًا أن آخر مكالمة كانت منذ 3 أسابيع، وقال له فيها «أنا هرجع قريب بإذن الله وصحتي بقت كويسة».

وأضاف: «عشان كده النقابة كانت فرحانة وصرحنا بأن الإبراشي سيعود لكن مشيئة الله كانت فوق كل شيء، آخر مكالمة معاه كانت صحته كويسة وكان بيضحك ويقولي هرجع قريب».

وتابع: «صُدمت إن فيه انتكاسة واتفاجئت بموضوع الوفاة، ربنا يجعل مثواه الجنة»، موضًحا أنه يحاول في الوقت الحالي التواصل مع زوجته من أجل معرفة موعد الجنازة والعزاء.