المؤبد لمتهم بقتل «صهره».. والسجن 10 سنوات لـ4 اشتركوا في الجريمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها مساء اليوم، بمعاقبة «ترزي» بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بتهمة قتل صهره، كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لاشتراكهم معه في ارتكاب الجريمة.

بلاغ باتهام 5 أشخاص بقتل صهرهم في الشرقية

تعود أحداث القضية رقم 40445 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 2231 جنايات كلي جنوب الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد باتهام «عبدالعزيز. ف. ع» 26 سنة، تزري، مقيم بقرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح، و«محمود. ف. ع» مقيم بقرية الصنافين و«محمود. ع. م» 48 سنة، عامل في مصنع ملابس، و«شريف. س. ع»، مقيم بالصنافين و«أحمد. م. ع»، مقيم بالصنافين، بقتل «إسلام.ع.ع»، 28 سنة، فني بشركة المقاولون العرب، مقيم بقرية الصنافين، التابعة لمركز مينا القمح، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك، وأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا (فرد خرطوش)، بحوزة المتهم الأول وأسلحة بيضاء بحوزة باقي المتهمين، وتوجهوا إلى مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوب المجني عليه عيارا ناريا من السلاح الناري، ما أودى بحياته.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

انتقلت قوة من ضباط مباحث الشرقية لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين قيام عدد من أفراد أسرة أرملة شقيق المجني عليهم، باقتحام منزلهم، إثر وقوع مشادة مع أرملة شقيقهم، فقام أقاربها بالتشاجر مع المجني عليهم واقتحام المنزل والتعدي عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، ما أدى وفاة المجني عليه وإصابة شقيقيه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.