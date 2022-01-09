شردي ينعى الإبراشي باكيا على الهواء ويخرج بفاصل: مش عارف أمسك دموعي

نعى الإعلامي الإعلامي محمد شردي، الإعلامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة على الهواء، حيث رحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة بعد صراع مع كورونا.

وقال شردي، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «ربنا يجعل كل ما تعرضت له في الأيام والأشهر الماضية في ميزان حسناتك، صديقنا العزيز وأخينا وزميلنا وائل الإبراشي».

خبر زي الصاعقة

وأضاف باكيا: «خبر زي الصاعقة، وائل الإبراشي صديق عزيز جدا، أعرفه منذ ما يزيد عن 30 عاما، لا أستطيع الكلام في هذه اللحظة الصعبة، وأعلم أنني مطالب بضبط النفس، لكن لا أستطيع ان أنطق بهذا الخبر بشكل احترافي أو أن أمنع دموعي أمامكم».

إعلامي محترم مات بسبب كورونا

وتابع: «فقدنا إعلاميا محترما، وصحفيا كان من أجمل الأقلام، فقد خرج من مجلة روز اليوسف، وتطور مع الإعلام المصري، والكل كان يتابعه، كان مريضا بسبب كورونا، التي أصابت صدره إصابة فادحة للغاية، وأشكر كل المستشفيات التي حاربت معه هذا المرض اللعين الذي تمكن من صدره، وائل استراح من الألم، كان بيتفرج علينا ومنتظر اليوم اللي يرجع فيه، إنت في مكان أحسن كتير، وربنا يجعل كل ما تعرضت له في الأيام الماضية في ميزان حسناتك».

ولم يستطع الإعلامي محمد شردي والإعلامية لبنى عسل، استكمال الفقرة، ليخرجا بفاصل إعلاني، قبل أن يعودا مرة أخرى لتغطية آخر استعدادات منتدى شباب العالم، التي تبدأ فعاليته في مدينة شرم الشيخ غدا، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.