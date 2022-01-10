تفاصيل أول مكالمة بين «أمينة الإيطالية» وابنها «جمال»: مينفعش أرجع لبابا

3 أشهر كاملة عاشها الطفل جمال محمد جمال بعيدا عن والدته «أمينة الإيطالية»، بعدما رفض الذهاب معها إلى منزل والدتها، فصفعته على وجهه وتركته في منتصف الشارع في روما وحيدا، حتى عاد والده من عمله وفوجئ به ينتظره أمام المنزل، فقررت والدته عقابه بعدم الاتصال به أو السؤال عنه لمدة قاربت 3 أشهر، حتى تمكّن زوجها «جيمي» من استعادة طفليه «كريم» و«أحمد» فاضطرت للاتصال بهم لتطمئن عليهم، وحدّثت «جمال» للمرة الأولى منذ رحيلها والذي طلب منها العودة لوالده.

«جمال» يتوسل لوالدته لتعود

وقال محمد جمال الشهير بـ «جيمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها أمينة الإيطالية لابنهما الأوسط، أو تسأل عنه منذ تركها المنزل منذ 3 أشهر، موضحا أنّ أول كلمة قالتها له: «اديني جمال أكلمه» فأعطاه الهاتف، موضحا أنّها اطمأنت على صحته وسألته هل يأكل جيدا وينام جيدا فأجابها، ثم فاجأها قائلاً: «ارجعي لبابا ونعيش كلنا مع بعض».

«أمينة الإيطالية» ترفض العودة

وأضاف «جيمي» زوج أمينة الإيطالية، أنّها ضحكت بصوت مرتفع ثم قالت له: «لأ مينفعش يا حبيبي مينفعش أرجع لبابا ولا نعيش مع بعض تاني»، لافتا إلى أنّها طلبت منه أن يأتي ويعيش معها عند جدته «لورينا»، ولكنه رفض رفضا قاطعا وأعطى الهاتف لشقيقه الأصغر «أحمد» ليتحدث إليها، والذي رفض أيضا أن يستجيب لطلبها ويذهب ليعيش معها.

«كريم» يسأل عن «سارة»

وأوضح «جيمي» أنّ ابنه الأكبر «كريم» سأل والدته عن صحة شقيقته الصغرى «سارة»، وأوصاها بألا تنفعل عليها، أو تترك زوج والدتها يضربها قائلاً لها: «دي صغيرة وحرام عليكم ربنا هيحاسبكم عليها»، كما نصح والدته بعدم الاستماع لوالدتها والعودة لزوجها مرة أخرى حتى يستقروا مثلما كانت حياتهم طوال الـ16 عاما الماضية.