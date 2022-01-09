«دعواتك».. نادية مصطفى تكشف عن آخر رسالة مع وائل الإبراشي

نشرت الفنانة نادية مصطفى آخر رسالة متبادلة بينها وبين الإعلامي وائل الإبراشي الذى رحل عن دنيانا منذ قليل بسبب تداعيات فيروس كورونا بعد ما يقرب من عام من الصراع مع المرض.

وائل الإبراشي لنادية مصطفى: عاوز علاج طبيعي

نشرت نادية رسالة قد أرسلتها لـ وائل الإبراشي عبر تطبيق الواتس آب تطمئن فيها على صحته فجاء الرد من وائل قائلا «مدام نادية آسف للتأخير في الرد وشكرا جدا بجد لاهتمامك صاحبة مواقف كعادتك، أنا الحمد لله كويس لسه فيه حاجات بسيطة عاوزة علاج طبيعي وشوية وقت، دعواتك».

فردت نادية عليه قائلة «اللهم لك الحمد حتى يرضى، والله أسعدتني برد حضرتك ربي يسعدك ويسعد كل حبايبك بتمام شفائك إن شاء الله هتبقى زي الفل ربنا يطمنا على حضرتك يا رب».

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل الإبراشي والذي توفي منذ قليل بعد صراع مع وباء كورونا امتد لأكثر من عام، وأدى لإصابته بتليف في الرئة انتهى بوفاته. ‎

وتقدمت «المتحدة» والعاملون في قنواتها الإعلامية وشركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء صالح أعماله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقبل شهر مضى، ترك وائل الإبراشي رسالته الأخيرة لجمهوره من خلال «الوطن»، وقال الإعلامي إنه بصحة جيدة، بعدما تداولت أنباء آنذاك عن تدهور حالته الصحية، ليطمئن جمهوره عليه بعد الشائعات التي طاردت اسمه.