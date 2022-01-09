خلود زهران تبكي حزنا على وائل الإبراشي: كان دايما يقولي نفسي أرجع تاني

بكت الإعلامية خلود زهران، على الهواء حزنًا على الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، مؤكدة أنه قيمة إعلامية وصحفية كبيرة: «كل كلمات الرثاء لن تكفي للتعبير عن الصدمة الكبيرة بعد سماع خبر وفاة الصديق والزميل الإعلامي وائل الإبراشي».

وأضافت زهران، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج «خبر يوم» المذاع عبر قناة «ON»: «كلنا كنا في انتظار إننا نسمع خبر رجوعه مرة تانية على الشاشة، ورغم الحزن والألم لن نقول إلا ما يرضي الله، إنّا لله وإنا إليه راجعون».

موقف صعب ولا نقول إلا ما يرضى الله

وتابعت أنه عانى من أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على رئتيه، ورغم أن التقارير والمؤشرات الطبية أكدت أنه تخطى مرحلة الخطر، ولم تستطع مقدمة البرنامج تمالك نفسها من البكاء، وقالت: «المفروض الواحد يبقى متماسك لكن الموضوع صعب جدا، أمر الله كان أقوى من كل شيء، ولن نقول إلا ما يُرضي الله».

واسترجعت الإعلامية، ذكرياتها مع الإعلامي الراحل، عندما كان يقدمان برنامج كل يوم على قناة ON E: «ربنا يصبر أهله وتلاميذه وأحبابه، كل الناس أجمعوا على حب الأستاذ الكبير وائل الإبراشي، وكان لي الشرف الكبير إني أشتغل معه في قناة ON، عملنا سويا لمدة عام، وكانت من أفضل التجارب لمدة عام».

لم يكن مجرد زميل

وواصلت: «لم يكن مجرد زميل، لكنه كان أخا وصديقا ومن أكبر الداعمين لي، ولن أنسى كلمات التشجيع التي قالها لي، كان متواضعا وبشوشا رغم قيمته الإعلامية والصحفية الكبيرة، وكان مهذبا، وكنت أتواصل مع دائما ويقول لي إن شاء الله نفسي أرجع تاني وإن شاء الله هكون أحسن وهرجع للبرنامج وجمهوري ووحشني الشغل».

ذكريات منتدى شباب العالم

ولفتت، إلى أنها حضرت معه منتدى شباب العالم منذ عامين، وكان يقول لها إنه من أهم الفعاليات والأحداث: «كان بيقولي عمري ما شفت تشجيع الشباب زي ما حصل في الفترة الأخيرة، وكان دايما يقولي ابدئي البرنامج، ولما كنت أقوله مينفعش، كان يقولي لازم نشجع الشباب ونكون واقفين جنبهم ومعاهم .. ربنا يرحمك هتوحشنا جدا، كان دايما يذاكر ومُطلع وينصحني إني أطلع على الصحف الورقية».