صلاح عبدالله عن الإبراشي: ترك بداخلي ذكريات طيبة.. «كان كويس منذ أيام»

قدم الفنان صلاح عبد الله، خالص التعازي لأسرة الإعلامي القدير الراحل وائل الإبراشي، داعيًا الله عز وجل بأن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة وأن يدخله فسيح جناته، موضحًا أن لقاءاته بالراحل لم تكن كثيرة لكن كانت تترك بداخله ذكرى طيبة للغاية، «كنت دائمًا أحب أهزر معاه، وأكتشف الوجه الآخر لوائل الإبراشي، لأن الإبراشي كان إعلاميا جادا دائمًا ومثيرا للجدل، ويتعرض لقضايا مهمة جدًا وخطيرة بطريقة مميزة».

آخر لقاء جمعه بالإبراشي قبل إصابته بكورونا كان في مسرح سنبل

وأضاف «عبد الله»، خلال تقديمه بث مباشر مع «الوطن»: «ألف رحمة ونور على الراحل وائل الإبراشي، له جمهور كبير من المتابعين وأنا منهم، كنت أحد متابعيه»، موضحًا أن آخر لقاء جمعه بالإبراشي قبل إصابته بكورونا كان في مسرح سنبل، مع الفنان القدير محمد صبحي، أثناء احتفالية بمرور 50 سنة على مسيرة صبحي الفنية، «اتصورنا مع بعض وقعدت أهزر معاه، عرفت بعدها بشهر ونصف أنه أصيب بفيروس كورونا».

علمت أن إصابة الإبراشي بـ كورونا كانت شديدة

وأشار الفنان إلى أنه علم أن إصابة الإبراشي بـ كورونا كانت شديدة، وحاول التواصل معه عدة مرات لكنه لم يتمكن من ذلك، «جبت رقم حرمه الراحل الإبراشي، وبقى فيه تواصل فعلا، وكلمت وائل الإبراشي بنفسه وكان بيتحسن فعلا، آخر تواصل مع زوجة الإبراشي كان يوم رأس السنة قولتلها طمنينا على وائل قالت بقى كويس جدا، عشان كده اتفاجئت بخبر الوفاة، خبر صادم، بقت مفاجأة صادمة من مفاجأت 2022، ربنا يرحم وائل الإبراشي ويجعل معاناته من ميزان حسناته ويعفوا عنه ويجعله من أهل الجنة».