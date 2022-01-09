إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بالإهمال في علاج والدتها

قررت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل ممرضتين بضمان محل إقامتهما، بعد سماع إقوالهما في واقعة إهمال طبي، أثناء علاج والدة الفنانة منّة شلبي، في مسكنها الخاص بمنتجع الجونة في الغردقة.

منة شلبي تحرر محضرا ضد الممرضتين

تعود الواقعة عندما حررت الفنانة منة شلبي محضرا بقسم ثان الغردقة، تتهم ممرضتين يتبعن إحدى المنشآت الطبية بالإهمال أثناء علاج والدتها في مسكنها الخاص في منتجع الجونة شمال مدينة الغردقة، واتهمت منة شلبي في المحضر رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، الممرضتين، بالإهمال والتراخي في أداء عملهن، حيث كانتا تقومان بإجراء علاج لجرح غائر لدى والدتها، وقامتا بالتعامل الخاطئ تجاه الجرح، ما تسبب في تأخر الحالة الصحية لوالدة الفنانة.

يذكر أن َوالدة الفنانة منة شلبي تخضع للعلاج وتقضى فترة نقاهة بمسكنهما الخاص في منتجع الجونة بالغردقة، يرافقها اثنان من الممرضات، تابعتان لإحدى المنشآت الطبية، وقالت منة إنهما تسببتا في مضاعفة الجرح وتأخر الحالة الصحية لوالدتها، نتيجة تضميد الجراح بماء ساخن، ما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه وتدهور حالتها الصحية.

تفاصيل زيارة منة شلبي لوالدتها واكتشاف حالتها

وأكد مصدر مسؤول بمنتجع الجونة، على أن الفنانة منة شلبي، وصلت إلى منتجع الجونة للاطمئنان على حالة والدتها، وفوجئت بحالتها المتأخرة، فتوجهت على الفور لقسم ثان الغردقة، وحررت محضرا ضد الممرضتين، وتعاملت أجهزة الأمن مع المحضر المحرر وتم استدعاءهما لسماع أقوالهما في النيابة العامة، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيلهما، بضمان محل الإقامة.