تفاصيل حفل «جولدن جلوب».. غياب النجوم والسجادة الحمراء والإعلام

تنطلق، خلال ساعات، النسخة الـ79 من حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب»، التي تواجه أزمة كبيرة العام الجاري بسبب المقاطعة الإعلامية التي تفرضها عليها هوليوود هذا العام، فللمرة الأولى لا يذاع الحفل تلفزيونيا، وذلك بعد ما أعلنت شبكة «NBC» الأمريكية تضامنها مع حملة مقاطعة رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المانحة للجوائز.

النجوم يغيبون عن حفل «جولدن جلوب».. والرابطة تلجأ إلى حل بديل

لن تغيب التغطية الإعلامية فقط عن الحفل، وإنما النجوم أيضا الذين أعلنوا مقاطعتهم للحفل المقام في فندق «ذا بيفرلي هيلتون» بمدينة لوس أنجلوس، في تمام الساعة الرابعة من صباح اليوم حسب توقيت القاهرة، وعندما فشلت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في جذب أي مشاهير لإعلان الفائزين بجوائز جولدن جلوب لهذا العام، لجأت إلى موظفين من مختلف المؤسسات غير الربحية التي تدعمها الرابطة كمقدمين لحفل توزيع الجوائز، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأعلنت جمعية هوليوود للصحافيين، الخميس، عدم دعوة وسائل الإعلام لحضور وتغطية الحفل، وسيتم إعلان الفائزين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لحفل توزيع الجوائز على الإنترنت، ولن يكون هناك أيضًا بث مباشر للجوائز على منصات التواصل الاجتماعي، ومن المرجح أن يتم نشر مقاطع من الحفل على مواقع التواصل وتوزيعها على وسائل الإعلام.

تفاصيل حفل توزيع جوائز الـ «جولدن جلوب»

وجرت التدريبات الخاصة بالحفل يوم السبت من الساعة 2 إلى 7 مساءً، وطُلب من المشاركين إظهار دليل على التطعيم الكامل، واختبار كورونا سلبي في غضون 48 ساعة، وسيبدأ الحفل داخل القاعة الدولية ابتداءً من الساعة 6 مساءً حسب توقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم تنسيق المسرح للحفل، حيث توجد نسختان كبيرتان من تمثال «جولدن جلوب»، مع إضاءة زرقاء وبيضاء في الخلفية، بالإضافة إلى نحو 25 طاولة مستديرة في كل منها من أربعة إلى ستة كراسي، ويجب على الحاضرين ارتداء الأقنعة أثناء تواجدهم في القاعة.