قبل ساعات من انطلاقها.. هوليوود تقاطع «جولدن جلوب» بسبب العنصرية

ساعات قليلة تفصل محبي السينما والدراما عن إعلان نتائج النسخة الـ79 من حفل توزيع جوائز الـ«جولدن جلوب»، وذاك بالرغم من حملة المقاطعة الإعلامية للحفل بسبب الاتهامات الموجهة لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية المانحة للجوائز بالتمييز والعنصرية، بسبب عدم وجود تمثيل كافٍ للخلفيات الثقافية والعرقية بين أعضائها.

ومن جانبها، قالت هيلين هويني، رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، إنه على الرغم من عدم إذاعة حفل الـ«جولدن جلوب» تلفزيونيا أو وجود أي مرشحين مشاركين في الحفل لأول مرة منذ عقود، إلا أنهم متفائلون بشأن مستقبل حفل توزيع الجوائز، حيث إن إصرارهم على إقامة الاحتفالية رد على الانتقادات التي واجهتها الرابطة خلال الأشهر الـ12 الماضية، وذلك وفقا لحوارها مع «سكاي نيوز».

وأوضحت: «لم ندع أي مشاهير أو ممثلي الصحافة، الحفل هذا العام سيكون حدثًا صغيرًا جدًا فقط أمام أعضائنا والحاصلين على المنح الخاصة بنا، كما تعلمون، لا يتعلق الأمر فقط بالأفضل في السينما والتلفزيون، بل يتعلق بعملنا الخيري العزيز جدًا على قلوبنا».

وعن تفاصيل الحفل، كشفت رئيسة الرابطة: «لن يكون هناك حفل عشاء لأننا نتخذ الكثير من الاحتياطات بسبب متحور أوميكرون، سيكون مجرد حفل قصير للغاية مدته 90 دقيقة حيث نعلن عن الفائزين، لن يتم بث الحدث على الهواء مباشرة، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين ببساطة على موقعنا الرسمي».

بسبب الاتهامات بالتميز والعنصرية.. هوليود تقاطع «جولدن جلوب»

وبدأت الأزمة في العام الماضي بعد ما فجرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» المفاجأة بعدم وجود أعضاء من أصل إفريقي ضمن الرابطة الصحافة الأجنبية، وهو ما أدى إلى موجات عاتية من الهجوم والاتهامات بالتمييز والعنصرية، وذلك بخلاف وقائع فساد ورشاوى مالية بين أعضاء الرابطة للتأثير على قراراتهم في التصويت على الأعمال السينمائية والدرامية، وأدى ذلك إلى حملة مقاطعة كبيرة من منصات البث الرقمي منها «نتفليكس»، و«أمازون» وذلك بالإضافة إلى شبكات البث التلفزيوني.

وانضم واحد وعشرون عضوًا جديدًا في العام الماضي، ما يعني أن أكثر من 20% من رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية من غير البيض بما في ذلك الصحفيين السود والآسيويين ومن أمريكا اللاتينية.

رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تفرض إصلاحات جديدة.. وتمنع الهدايا

وكشفت هيلين هويني عن تغييرات عديدة حدثت خلال الأشهر الماضية، قائلة: «لقد تغير الكثير..لقد عملت لرابطة هوليوود للصحافة الأجنبية حقًا بجد خلال الأشهر التسعة الماضية لإصلاح المنظمة من القمة إلى القاعدة، يوجد الآن أشخاص ملونون مدرجون ويشاركون في كل عملية صنع قرار بالمنظمة».

وأضافت: «التغيير صعب على أي منظمة.. أعتقد أننا لسنا الوحيدين الذين اضطررنا إلى النظر داخل أنفسنا والقول ربما يتعين علينا إجراء بعض التغييرات. لكنني أعتقد أحيانًا أن الأمر يتطلب القليل من الوقت، جزء من إصلاحاتنا مجموعة جديدة من السياسات التي اعتمدناها وبعض هذه السياسات تشمل إلغاء وحظر حصول الأعضاء على أي هدايا».