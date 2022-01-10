 «الجريمة» في صدارة الإيرادات لليوم الخامس و«المحكمة» يتذيل القائمة

لليوم الخامس على التوالي، يتصدر فيلم «الجريمة» قائمة الإيرادات اليومية للسينما المصرية، حيث حقق على مدار يوم الأحد إيرادات قدرت بـ 970 ألف جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، وذلك تزامنا مع النجاح الذي حققه الفيلم على المستوى الجماهيري.

ويشارك في بطولة فيلم «الجريمة» مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم أحمد عز، منة شلبي وماجد الكدواني ومن إخراج شريف عرفة.

«من أجل زيكو» يحتفظ بالمركز الثاني.. و«المحكمة» يتذيل قائمة الإيرادات

بينما احتفظ فيلم «من أجل زيكو» بالمركز الثاني، محققا 804 آلاف جنيه، وذلك بفرق كبير عن فيلم «الكاهن» في المركز الثالث بـ 55 ألف جنيه، أما في المركز الرابع جاء فيلم «مربع برمودا» محققا 35 ألف جنيه.

أما فيلم «برا المنهج» للمخرج عمرو سلامة، والذي يجمع في بطولته ماجد الكدواني وروبي، فحقق إيرادات 19 ألف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان سوى 12 ألف جنيه، تلاه فيلم «ريتسا» بـ 3 آلاف جنيه، وتذيل القائمة فيلم «المحكمة» والذي حقق ألف و637 جنيه.

بعد نجاح «الجريمة» .. أحمد عز ينتظر «كيرة والجن»

ويعيش الفنان أحمد عز حالة من النشاط الفني، خاصة بعد النجاح الذي حققه فيلم «الجريمة» ، حيث ينتظر عرض فيلم «كيرة والجن» الذي يشارك في بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج مروان حامد، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد، وتدور أحداثها حول الكفاح الشعبي ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر خلال تلك الفترة.

وعلى الجانب الآخر، يشارك عز في سباق الدراما الرمضانية 2022 بالجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، حيث من المقرر أن يبدأ تصويره مشاهده خلال الفترة الحالية، ويشاركه بطولة المسلسل كريم عبد العزيز وأحمد السقا، ومن إخراج بيتر ميمي.