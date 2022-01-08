إيرادات فيلم الجريمة لأحمد عز تتخطى الـ3 ملايين جنيه في ثالث أيام عرضه

حقق فيلم «الجريمة» للفنان أحمد عز، نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائية الأربعاء الماضي، كما تصدر الفيلم قائمة إيرادات السينمات المصرية لليوم الثالث على التوالي.

إيرادات فيلم الجريمة

وحقق فيلم الجريمة، أمس، نصف إجمالي إيرادات السينمات المصرية، والذي بلغ نحو 6 ملايين جنيه، حيث حصد فيلم الجريمة منهم 3,135,220 جنيها، ليصل إجمالي إيرادات فيلم الجريمة حتى الآن 4 ملايين و500 ألف جنيه، خلال ثلاث أيام فقط من عرضه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، للتوزيع.

أبطال فيلم الجريمة

فيلم الجريمة من تأليف وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان أحمد عز ماجد الكدواني، ومنة شلبي، سيد رجب، رياض الخولي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، محمد الشرنوبي، ناردين فرج، ميرنا نور الدين، وغيرهم من الفنانين.

من أجل زيكو يحقق 2 ونص مليون جنيه

وجاء فيلم «من أجل زيكو» للفنان كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني من قائمة الإيرادات، حيث حقق الفيلم أمس 2,524,240 جنيها، يليه فيلم «الكاهن» الذي حصد 161,635 جنيها من إجمالي إيرادات، أمس.

بينما حقق الفيلم الكوميدي «مربع برمودا» للفنان مصطفى خاطر 83,149 جنيها محققا المركز الرابع، يليه فيلم «برا المنهج» للفنان ماجد الكدواني والذي حصد 63,317 جنيها.

ريتسا والمحكمة يحققان إيرادات ضعيفة في السينما

كما بلغت إيرادات فيلم «أبو صدام» للفنان محمد ممدوح والفنان الشاب أحمد داش 26,507 جنيهات محققا المركز السادس.

بينما تزيل فيلمي ريتسا والمحكمة قائمة إيرادات السينما المصرية، فحقق فيلم ريتسا 4,759 جنيها، بينما حقق فيلم المحكمة 2,342 جنيها.