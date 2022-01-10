شوارع الغردقة تتلألأ تحت الأمطار.. «لوحات طبيعية» «صور»

شهدت مدينة الغردقة خلال الساعات القليلة الماضية تساقط أمطار تراوحت بين خفيفة ومتوسطة امتدت لعدة ساعات بالإضافة إلى رياح شديدة، ولم تؤثر على حركة الطرق، وتحولت عدة مناطق سياحية بالغردقة إلى مشاهد رائعة وكأنها لوحة طبيعية لا يستطيع تصميمها أشهر الرسامين.

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على البحر الأحمر

وأفادت غرفة عمليات البحر الأحمر عبر الصفحة الرسمية لها، بأن حالة الطقس مستقرة على مدن المحافظة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم الاثنين، على مدن الجنوب، كما أن جميع الطرق المؤدية للمحافظة مفتوحة.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر من الخدمات الثابتة والمتحركة بالطرق ونبهت على المواطنين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق الداخلية والخارجية والالتزام بالسرعات المقررة خاصةً على الطرق السريعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بالبحر الأحمر

ومن جانبها، رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها اليوم على مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك حسب مركز التنبؤ بالأمطار، وأعلنت الأجهزة الطوارئ.

حركة الموانئ والمطار لم تتأثر بالأحوال الجوية

ولم تتأثر حركة الموانئ والمطارات بالأحوال الجوية، ولم تعلن هيئة موانئ البحر الأحمر عن غلق أي من الموانئ مع استمرار الحركة الملاحية، وأن جميع الموانئ تعمل بكامل طاقتها.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، أمس الأحد، عشرات رحلات الطيران على متنها الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية قادمة من مطارات أوروبا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.