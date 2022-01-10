سائحو الغردقة يغطسون بالمياه في عز البرد: «المنظر من تحت جميل».. «صور»

في الوقت الذي تشهد الغردقة تكاثف الغيوم وانخفاض الحرارة وتقلبات في الأحوال الجوية وسط توقعات مركز تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار اليوم وغدا على الغردقة ومدن ومحافظة البحر الأحمر، إلا أن السائحين الأجانب كان لهم رأي آخر في القيام برحلة بحرية وممارسة رياضة الغوص تحت الماء في أعماق البحر والذين وصفوه بالدافئ وأنهم يستمتعون برؤية الأسماك النادرة والشعاب المرجانية الملونة والانسجام مع الطبيعة الدافئة تحت الماء.

السائحون في الغردقة: الحياة تحت الماء دافئة

وقالت أوكسانا سائحة من روسيا لـ«الوطن»، إنه رغم تكاثف الغيوم وانخفاض الحرارة فإن الجو في الغردقة أفضل من مدن أوروبا ولا يقارن بها حيث تصل درجات الحرارة في عدد من المدن الأوربية تحت الصفر وتتجمد الحياه تماما.

وأكدت أوكسانا، أن البحر في الغردقة يمتاز بالدفء، لافتة إلى أنها استمتعت برحلة بحرية والقيام بالغطس تحت الماء َورؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة في قاع البحر، وأن شعورها وهي تغطس في أعماق البحر يجعلها تنسى أي شيء آخر، قائلة: «المنظر رائع تحت المياه».

انتعاش السياحة البحرية في الغردقة

ويقول أحمد بيجو منظم رحلات بحرية ومدرب غطس بالغردقة، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الأجانب يحرصون على ارتداء بدل الغطس والنزول في أعماق البحر في مثل هذه الأجواء، لافتاً إلى أن درجات الحرارة مناسبة لهم تماما حيث الأجواء في أوروبا أشد برودة من الأجواء في الغردقة خاصة أن الغردقة دافئة نهارا.

وأكد أن درجة حرارة البحر دافئة تماما على عكس المتوقع، موضحا استقرار حركة الأمواج وانتعاش حركة السياحة البحرية خاصة رحلات الغطس تزامنا مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد وارتفاع معدل رحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مطار الغردقة من مختلف الدول الأوروبية حيث يحرص السائحون على الاستمتاع بالحياة البحرية في الغردقة وزيارتها بصفة مستمرة.