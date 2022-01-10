القوائم الكاملة للمتنافسين على جوائز «جولدن جلوب» قبل انطلاق الحفل

تتنافس مجموعة كبيرة من أبرز الأفلام والأعمال الدرامية وصناعهم وأبطالهم هذا العام على جوائز النسخة الـ 79 من «جولدن جلوب»، والتي تنطلق خلال الساعات المقبلة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وبالرغم من غياب التغطية الإعلامية للحفل وغياب النجوم بسبب حملات المقاطعة للحفل، إلا أن أنظار محبي السينما في العالم تتجه الآن إلى حفل توزيع الجوائز الشهير.

وفيما يلي القوائم الكاملة لفئات جوائز الـ «جولدن جلوب» في نسختها الـ 79، والتي من المقرر الإعىن عنها على الحسابات الرسمية للجائزة على منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الموقع الرسمي تزامنا مع بدء الحفل الذي ينطلق في تمام الساعة الرابعة من صباح اليوم، حسب توقيت القاهرة.

أفضل فيلم دراما:

- «Belfast»

- «CODA»

- «Dune»

- «King Richard»

- «The Power of the Dog»

أفضل فيلم كوميدي أو موسيقي:

- «Cyrano»

- «Don't Look Up»

- «Licorice Pizza»

- «tick, tick...BOOM»

- «West Side Story»

أفضل ممثلة عن فيلم درامي:

- أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم«The Lost Daughter»

- نيكول كيدمان عن دورها في فيلم «Being the Ricardos»

- جيسيكا شاستاين عن دورها في فيلم «The Eyes of Tammy Faye»

- ليدي جاجا عن دورها في فيلم «House of Gucci»

- كريستين ستيوارت عن دورها في فيلم «Spencer»

أفضل ممثل عن فيلم دراما:

- ماهرشالا علي عن دوره في فيلم «Swan Song»

- خافيير باردم عن دوره في فيلم «Being the Ricardos»

- ويل سميث عن دوره في فيلم «King Richard»

- بيندكت كامبرباتش عن دوره في فيلم «The Power of the Dog»

- دنزل واشنطن عن دوره في فيلم «The Tragedy of Macbeth»

أفضل ممثلة في فيلم كوميدي أو موسيقي:

- ماريون كوتيار عن دورها في فيلم «Annette»

- ألانا حاييم عن دورها في فيلم «Licorice Pizza»

- جينيفر لورانس عن دورها في فيلم «Don't Look Up»

- إيما ستون عن دورها في فيلم «Cruella»

- راشيل زيجلر عن دورها في فيلم «West Side Story»

أفضل مسلسل درامي:

-«Lupin»

-«Squid Game»

-«Succession»

-«Pose»

-«The Morning Show»