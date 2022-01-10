فودة: تطبيق منظومة جديدة لمواجهة كورونا خلال منتدى شباب العالم (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن منتدى الشباب الذي ينطلق اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد تطبيق إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا تطبيق منظومة جديدة لمواجهة هذا الوباء الذي ضرب العالم أجمع.

وأشار المحافظ إلى توفير أجهزة روبوت داخل قاعة المؤتمرات لتعقيم المشاركين والكشف عليهم دون تدخل العنصر البشري، ما يؤكد علي حرص القيادة السياسية على الحفاظ على سلامة المشاركين في المنتدى.

أطقم طبية مدربة

وقال المحافظ في تصريحاته، إن هيئة الإسعاف المصرية وفرت أطقما طبية على أعلى مستوى، مشيرا إلى عقد دورة تدريبية لبعض الأطقم خاصة بالإسعافات الأولية والانتعاش الرئوي، للتدخل حال حدوث طارئ لأحد الوفود المشاركة في منتدي شباب العالم.

وأكد أن هناك ثلاث سيارات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والفرق متواجدة في قاعة المؤتمرات، فضلا عن إقامة 2 مستشفيين بقاعة المؤتمرات، وتوفير نحو 30 سيارة إسعاف في مدينة شرم الشيخ لتأمين مقرات الوفود المشاركة.

وقدم المحافظ الشكر للدكتور محمد عبد الجواد مدير هيئة الإسعاف المصرية، فرع جنوب سيناء، على المجهود الذي بُذل أثناء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، موكدا أن الإسعاف وصل إلى الموقع في أقل من 3 دقائق وجرى الدفع بأكثر من 20 سيارة لنقل المصابين والجثث.

استقبال كبار الشخصيات

وأكد المحافظ أنه استقبل ليلة أمس عددا من كبار الشخصيات المشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد في شرم الشيخ في الفترة من 10 الى 13 يناير الجاري، ومنهم نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان وذلك على هامش حضوره المنتدي، وكذلك العالم المصري الدكتور هشام العسكري أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد جامعة تشابمان بامريكا.