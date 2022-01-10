«أجانب ومصريين» عودة الحياة لأسواق شرم الشيخ بانطلاق منتدى شباب العالم

بعد نحو عامين كاملين من جائحة كورونا، عادت الحياة من جديد إلى الأسواق السياحية بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع عودة فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، حيث امتلأت الأسواق بالجنسيات الأجنبية المختلفة بخلاف المصريين المشاركين في الحدث العالمي السنوي.

الأسواق السياحية المزدحمة بالجنسيات الأجنبية مشهد افتقدته مدينة السلام، شرم الشيخ، واعتبر أصحاب البزارات والمحلات هناك انطلاق منتدى شباب العالم، فرصة قوية لانتعاش حركة السياحة بعد ركود دام عام كامل بفعل توقف المطارات وحركة الطيران بين الدول بسبب جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

«حركة البيع والشرا رجعت كويسة زي قبل أزمة كورونا الحمد لله السنة اللي فاتت الدنيا كانت واقفة تماما»، يقول ذكري إسحاق، أحد البائعين بمحل لبيع المشغولات اليدوية والخيامية، في ميدان سوهو بمدينة شرم الشيخ «سوهو سكوير»، في بداية حديثه لـ«الوطن» مؤكدا أن نسبة البيع والشراء زادت بشكل كبير وملحوظ مع فتح حركة الطيران ومع انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

وأشار إسحاق إلى أن الجنسيات الأكثر إقبالا على شراء منتجات السجاد اليدوي، هم الإنجليز والروس والعرب وبعض المصريين من محبي هذا الفن «لما رجع الطيران الروسي والانجليزي وخصوصا وفود المنتدى رجعنا نبيع من تاني كويس» بحسب تعبيره.

كمامة وكحول.. إجراءات احترازية ضد كورونا في شوارع شرم الشيخ

الكمامات والكحول، سلاحان للوقاية من فيروس كورونا تصدرا المشهد بين الوفود المشاركة في منتدى الشباب، في الشوارع والأسواق، التزاما بالإجراءات الاحترازية، الجميع ملتزم خوفا من العدوى، فضلا عن نقاط التأمين الصحي المنتشرة في «ميدان سوهو» بمدينة شرم الشيخ، لقياس درجات الحرارة والتدخل في حالة الطوارئ.

وفي الميدان السياحي نفسه، أكد عزت محمد، بائع مشغولات فضية، زيادة نسبة البيع والشراء في المحل الذي يمتلكه في مدينة السلام منذ نحو 5 سنوات، «الوضع دلوقتي أحسن عن السنة اللي فاتت وزوار المنتدى عملوا حس للمكان»، بحسب قوله في حديثه لـ«الوطن».

يحرص بائع المشغولات الفضية على الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية داخل محله،«لازم كلنا نراعي الإجراءات عشان ده أكل عيشنا والدنيا متقفلش من تاني».