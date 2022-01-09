«فودة»: 50 عاملا فقط ينظفون شرم الشيخ.. ونكرمهم الخميس المقبل

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تكريم عمال النظافة في شرم الشيخ، عقب انتهاء منتدى شباب العالم، على أدائهم ومجهودهم، مؤكدًا على أن جنوب سيناء تمرض ولا تموت، إذ أنها لديها قواعد وبنية أساسية، وأن مدينة شرم الشيخ ينظفها 50 عاملا، بنظام يدار على أعلى مستوى من قبل الأطقم المسؤولة.

فريق عمل يحب مصر

وأضاف فودة، خلال حواره مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC: «يعمل معنا فريق عمل يحب مصر، وأول حاجة هنعملها بعد انتهاء المنتدى تنظيم حفل لتكريم عمال النظافة والعاملين بمدينة شرم الشيخ، يوم الخميس، وسنصرف لهم المكافآت، نمنح العامل حقه قبل أن يجف عرقه».

سوء الأحوال الجوية

وتابع محافظ جنوب سيناء: «التحدي الكبير الذي واجهناه هو سوء الأحوال الجوية في 1 يناير الماضي، وفي وقت الراحة لقيت برق ورعد وعواصف، اتخضيت، وقطعنا الكهرباء عشان محدش يحصله حاجة، والمطر نزل من الساعة الخامسة للساعة 1 مساءً».

وأردف خالد فودة: «المواطنون والأمن والمحافظة لعبوا دورا كبيرًا في التعامل مع الوضع، كما أن النائبة البرلمانية كانت موجودة في الشارع وسط الشارع وتصدر التعليمات والأوامر، وزادت المشكلة تعقيدًا لأن رئيس المدينة مصاب بكورونا، وقد يخرج غدًا، كان الأمر صعبا للغاية لأنه الدينامو والمحرك».

وواصل: «واجهنا موجة الطقس السيء، باصطفافات المركبات المختلفة، مثل مركبات الحماية المدنية، وتم توجيههم إلى أماكن الأزمات، وفي هذا العام تركزت الأزمة في شرم الشيخ على غير العادة، ولو لم يتم تطهير مخر السيل لحدثت مشكلة كبيرة، ففي عام 2014 تعرضت طابا لأزمة كبيرة، وهو ما لم يتكرر مرة أخرى».