بث مباشر.. افتتاح منتدى شباب العالم بحضور السيسي

تنطلق فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، بعد قليل، في النسخة الرابعة من المنتدى المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والمقرر أن يستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ جرى الإعلان عن أجندة النسخة الرابعة من الإدارة، عبر الموقع الرسمي للمنتدى، المقرر أن تضم العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.

جزء كبير من فعاليات المنتدى مخصص لـ«حياة كريمة»

وكشفت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنّ جزءا كبيرا من فعاليات المنتدى مخصص لمبادرة «حياة كريمة»، لما لها من أهمية لنحو 50% من المصريين، من خلال تغيير حياتهم في مبادرة جريئة لم يجرؤ من سبق من الحكام على خوضها، وأصبحت تجربة رائدة في العالم أجمع.

خطة للإسعاف لتأمين منتدى شباب العالم

من جانبها، أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطة تأمينها لمنتدى شباب العالم، حيث يتم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة، تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات، ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى، والمناطق الحيوية والمزارات.

ودفعت هيئ الإسعاف كذلك، بـ6 سيارات إسعاف تدخل سريع، و5 فرق انتشار سريع مجهزة، بجوار قاعة المؤتمرات للتعامل مع أي حالات طبية طارئة للمشاركين في فعاليات الجلسات، كما يشارك 4 أطباء و4 أخصائيين تمريض.

وفي سياق متصل، أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد خلالها عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، ووجّه خلال الجولة باتخاذ التدابير التأمينية اللازمة طوال فترة انعقاد المؤتمر.