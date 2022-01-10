«الصحة»: نستهدف تطعيم المواطنين خلال المناسبات والإجازات للوقاية من كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة تستغل كافة المناسبات التي تشهد العديد من تجمعات المواطنين لتطعيم أكبر قدر من الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا أو المتحورات الناتجة التي ظهرت على الفيروس.

فرق طبية لتطعيم المواطنين في التجمعات

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك رغبة في الوصول لمناعة القطيع من أجل الوقاية من الإصابة بمضاعفات كورونا التي تنتج من عند الإصابة بالفيروس، ويجرى توفير الفرق الطبية المتخصصة للتطعيم بلقاحات كورونا بمختلف أنواعها للمساعدة في الوقاية من الإصابة، وتنتشر الفرق الطبية في أماكن وتوقيتات التجمعات مثل الأعياد وأيام الإجازات الأسبوعية وتجمعات المواطنين في المولات والأندية.

توفير اللقاحات المعتمدة

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزارة وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم كافة الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا والمضاعفات الناتجة عنه.

ترقب وصول أول شحنة من أدوية علاج كورونا

وأكد «عبدالغفار»، أن الوزارة تنتظر وصول أدوية علاج كورونا التي جرى التعاقد عليها والمنتظر وصولها خلال الشهر الحالي لاستخدامها في علاج المواطنين بمختلف المراحل العمرية وفقا للحالة المرضية والمضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتأخر في توفير علاج أو لقاح يحمي المواطنين من الإصابة بكورونا «هدفنا نحافظ على أرواح المواطنين».

أهمية التدابير الوقائية

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أهمية الالتزام بكافة التدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتتمثل هذه التدابير في «ارتداء الكمامة- غسيل اليدين- التباعد الجسدي والبدني- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».