«الصحة»: الطفح الجلدي من أعراض «أوميكرون» وتأثير اللقاحات عليه «ضعيف»

شدد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة أخذ اللقاحات المضادة للفيروس، مع تزايد أعداد الإصابات في الوقت الحالي، إذ قال «السلاح اللي في ايدينا دلوقتي، الإجراءات الاحترازية، سواء التباعد الاجتماعي أو التهوية السليمة وأخذ اللقاحات، اللقاحات لها فاعلية أمام متحور أوميكرون، لكن ليست بقوة التحورات الأخرى بل أضعف، بس ليها تأثير، فممكن أتصاب بعد اللقاح بس إصابتي متكونش كبيرة».

الظاهرة الأساسية في «أوميكرون» هو سرعة الانتشار

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن الظاهرة الأساسية في «أوميكرون»، سرعة الانتشار، كما أن الأعراض الخاصة به لا تتميز عن أعراض البرد بكثير، لكن بعض الأشخاص المصابين بـ«أوميكرون»، يحدث لديهم أعراض جلدية، وطفح جلدي، وتلك الأعراض أيضًا كانت موجودة في «دلتا»، مؤكدًا أن لون اللسان يميل إلى اللون البني عند الإصابة بـ«أوميكرون»، مع تغير لون الشفاه، لكن هذه الأعراض لا تؤكد الإصابة.

الفترة الجاية لازم الحذر التام بسبب زيادة الأعداد

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك فيروسات أخرى من الممكن أن تؤدي إلى طفح جلدي، «الفترة الحالية دي فترة نشاط لجميع أنواع الفيروسات، لازم نأخذ الحذر كويس، الفكرة والخطورة فقط في زيادة الأعداد، وده يرجع بسبب تغير الجو، ونشاط الفيروسات في تلك الفترة، إحنا بنتجمع في مكان، والتهوية مش بتبقى سليمة، والناس بتقفل على نفسها بسبب البرد، احنا بنقول الفترة الجاية لازم الحذر التام، بسبب زيادة الأعداد».