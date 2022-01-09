«الصحة» تعلن عن استقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا 11 يناير الجاري

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، استقبال الوزارة لشحنة جديدة من لقاحات كورونا يوم 11 يناير الجاري.

وقال عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تدفقات شحنات لقاح كورونا هي ضمن خطة الدولة للتوسع في تطعيمات المواطنين للوصول إلى «مناعة القطيع» للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 50% من المواطنين بمنتصف العام الجاري، وفقا للخطة الموضوعة من الدولة لمواجهة الفيروس.

متحور أوميكرون هو السائد على مستوى العالم

وتابع المتحدث الرسمي أن ظهور متحور أوميكرون أمر متوقع وتم الإعلان بأنه المتحور السائد على مستوى العالم بنهاية شهر يناير، لافتا إلى أن المتحور يستجيب لكل بروتوكولات كورونا، وجميع اللقاحات فعالة أمامه، وهناك توجيهات بالتوسع في إجراء التحليلات داخل كل مستشفيات العزل الصحي لمتابعة سلالات فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن على المواطنين ضرورة الاستجابة لرسالة وزارة الصحة المتعلقة بالجرعة الثالثة للقاح كورونا، خاصة المواطنين الذين مضى على تطعيمهم 6 أشهر، حيث إنها تعمل على تنشيط الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا وكل متحوراته، مؤكدا أن اللقاح لا يعطي المناعة الكاملة ولكنه يعمل على تخفيف الأعراض حال الإصابة بالفيروس ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

تسجيل 830 حالة بفيروس كورونا ومتحوراته

وكشفت تقارير رسمية صادرة من الوزارة تسجيل 830 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان وفقا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.