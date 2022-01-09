«الصحة»: نرصد إصابات أسر بالكامل بكورونا بسبب عدم التهوية والتجمعات

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، أنه يجب الاحتياط الفترة المقبلة، والحذر بسبب زيادة أعداد الإصابات، ويجب الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسكات والتهوية السليمة، «الناس بتقفل على نفسها عشان البرد، لأ، أنا بقولهم تقلوا الملابس بس متقفلوش منافذ الهواء، زيادة الإصابات بكورونا لها علاقة بزيادة التجمعات، كل ما موجة البرد بتزيد بنقفل النوافذ ونقعد مع بعض ولذلك نجد عائلات بالكامل مصابة بكورونا لهذه الأسباب».

متحور «أوميكرون» سريع الانتشار ويُصيب عددًا كبيرًا من الناس

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن متحور «أوميكرون» سريع الانتشار، ويُصيب عددًا كبيرًا من الناس، «ده بيخوفنا ويخلينا نحذر دائما، لكن الحاجة المطمئنة، ما زالت الإصابات الخاصة بالمتحور ليست شديدة، وهذا لا يعني أننا في مأمن، فبعض الحالات المصابة به تكون شديدة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الكلى»، وهذه الفئة يجب أن يكونوا أشد حذرًا وأشد التزامًا بالتدابير الوقائية.

فكرة عدد الموجات لم تعد أمر أساسي على الإطلاق ولا يجري القياس عليه

وعن سؤال «هل ما زالت مصر في الموجة الرابعة؟»، أكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، أن فكرة عدد الموجات لم تعد أمر أساسي على الإطلاق، ولا يجرِ القياس عليه، «احنا دخلنا الموجة الرابعة، وكان فيه زيادة في الإصابات، ثم نزول الأعداد لأقل من 20%، ثم زيادة مرة أخرى، ونحن حاليًا في مرحلة ثبات، نزيد ونقل بأعداد ونسب معينه، مش بندور أننا نقول الموجة الرابعة خلصت لكن ندور ازاي نحافظ وننهي هذا الوباء، اللقاحات المتوفرة حتى هذه اللحظة آمنة وفعالة».