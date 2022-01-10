محافظ القاهرة: 4050 طنا.. متوسط كمية المخلفات الصلبة في 9 أحياء يوميا

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بمقر الوزارة، اليوم، وتناول اللقاء متابعة مشروعات البنية التحتية المتعلقة بمنظومة المخلفات الصلبة في العاصمة ومشروعات الخطة الاستثمارية، مع متابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية ورفع الإشغالات .

وأشار «شعراوي»، إلى أنّ اللقاء استعراض المشروعات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 على مستوى برامج التنمية المحلية، موضحاً أنّ استثمارات محافظة القاهرة بلغت 3 مليارات جنيه، منها مليار و672 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق، حيث يتم تنفيذ 296كم طرق بجميع أحياء محافظة القاهرة .

مشروعات الكهرباء والإنارة

وتناول اللقاء مشروعات الكهرباء والإنارة والتي خُصص لها 176,6 مليون جنيه، و206,2 مليون جنيه للكباري والأنفاق، و85 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة، و126 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور، و844 مليون جنيه لدعم احتياجات أحياء المحافظة.

وتابع وزير التنمية المحلية خلال اللقاء الموقف التنفيذي لبرامج الخطة المتكاملة للإدارة المتكاملة لـ«لمخلفات البلدية الصلبة» بالقاهرة لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لتحسين مستوى النظافة بالعاصمة وأهمية سرعة شعور المواطنين بتحسن ملموس على أرض الواقع.

تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية

وتناول اللقاء متابعة الإجراءات التى تمت بشأن خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع للمنطقتين الشرقية والغربية وتقوم بها شركتا «انفيروماستر وارتقاء»، وفقاً للعقود المبرمة بين المحافظة والشركتين بالإضافة إلى متابعة جهود هيئة النظافة والتجميل في تحسين مستوى النظافة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى تسلم 148 معدة وسيارة نظافة من الهيئة العامة للنظافة وتأهيلها وتجهيزها للعمل، كما تم تنفيذ اصطفاف لمعدات شركة «انفيروماستر»، بإجمالي 311 سيارة ومعدة، وشركة «ارتقاء»، بعدد 160 سيارة ومعدة إضافة الى معدات الهيئة العامة لنظافة القاهرة والبالغة 400 سيارة ومعدة .

4050 طنًا.. متوسط كمية المخلفات المتولدة يوميًا

وأوضح محافظ القاهرة خلال اللقاء أنّ شركة «انفيروماستر»، تخدم 9 أحياء بالمنطقة الشرقية ويبلغ متوسط كمية المخلفات المتولدة يومياً في حدود 4050 طنًا بإجمالي 1,5 مليون طن سنويًا، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 10 آلاف عامل منهم 3878 عاملاً للجمع السكني و3296 عاملاً لعمليات الكنس والنظافة وتخدم الشركة 1,2 مليون وحدة سكنية بأحياء المنطقة، فيما تخدم شركة ارتقاء 9 أحياء بالمنطقة الغربية ويبلغ متوسط كميات المخلفات المتولدة في حدود 2500 طن يوميًا بإجمالي نحو 930 ألف طن سنويًا، ويبلغ عدد العاملين بالمشروع 4260 عاملاً منهم 900 عاملاً للجمع السكني و1935 للكنس والنظافة وتخدم الشركة 520 ألف وحدة سكنية.

وشدد «شعراوي»، خلال اللقاء على المتابعة اليومية لأعمال الشركتين وتذليل أي عقبات والنزول الميداني للأحياء، ومتابعة خطة العمل وكافة الآليات المطلوبة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يرضي عنه المواطنون، وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لإعداد الخطة التشغيلية التفصيلية للمنطقتين الشمالية والجنوبية مع تكثيف حملات التوعية لرفع كفاءة المنظومة مشيراً إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع إحدى الشركات المتخصصة كطرف محايد للقيام بعمليات الرصد والتقييم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وإنتاج تطبيق إلكتروني لعمليات المراقبة والرصد.

جهود إعادة الانضباط للشوارع

وشهد الاجتماع متابعة جهود محافظة القاهرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشوارع، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد إغلاق المحال العامة والتنسيق مع شرطة المرافق والأجهزة المعاونة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجّه إلى ضرورة استمرار الحملات المكثفة لرفع أي إشغالات والتواجد الميداني لرؤساء الأحياء في الشارع والتواصل مع المواطنين وحل مشكلاتهم، وأيضاً المتابعة اليومية للمقاهي والكافيهات للتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية ومنع استخدام الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق والتعامل بحزم مع المقاهي المخالفة وتوقيع الغرامات الفورية عليهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.