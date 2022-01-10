استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات بعد تراجعات محلية وعالمية

استقرت أسعار الذهب محليا وعالميا اليوم الإثنين في بداية تعاملات البورصات العالمية، دون أي تغيير يذكر، حيث تترقب الأسواق سعرا جديدا بعد أن عانى المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي من عدة تراجعات على الصعيدين المحلي والعالمي.

أسعار المعادن النفيسة

وعانت أسعار المعادن النفيسة الأخرى تذبذبا واضحا، حيث استقرت الفضة دون تغيير عند 22.29 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.1% إلى 956.10 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% 1927.25 دولار للأوقية.

لا يوجد ذهب مغشوش

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، إنّه رغم تراجعات الذهب خلال الفترة الماضية، لكن هناك صعوبة في التكهن بسعره اليوم، وهناك سعر جديد لا محالة بعد عدة توقعات باءت بالفشل.

كما نفى نجيب لـ«الوطن»، ما يتردد بشأن وجود ذهب مغشوش داخل محلات الصاغة، مشيرا إلى أنّها تتبع أعلى إجراءات ومعايير الرقابة على أسواق الذهب، بما يضمن جودة المنتجات المتداولة في السوق المحلية، ويعزز سمعة مصر ومحلات الصاغة.

وأكد سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، أنّ محلات الذهب وتجار المجوهرات في الصاغة، حريصون على تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين، كما أنّ إدارة حماية المستهلك والجهات الرقابية لم تسجل أي حالات لغش الذهب خلال العام الماضي.

سعر الذهب محليا

يباع عيار الذهب عيار 24 بسعر 899 جنيهًا اليوم الإثنين، وسجل عيار 21 سعر 824 جنيها، وعيار 18 قيمة 675 جنيهًا، والجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و296 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية 1.792.99 دولار، وعيار 24 بنحو 57.64 دولار، كما سجل عيار 22 سعر 52.84 دولار، وعيار 21 سعر 50.44 دولار، وسجل عيار 18 سعر 43.23 دولار.