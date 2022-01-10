سعر الريال السعودي في مصر اليوم الاثنين 10-1- 2022

سعر الريال السعودي في مصر، تصدر محركات البحث اليوم، نتيجة لبحث قطاع كبير عنه وخاصة بالتزامن مع عودة موسم العمرة للسعودية مرة أخرى وفتح حركة الطيران بين البلدين، كما تعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تضم عددا ضخما من العمالة المصرية، لذا يتصدر الريال محركات البحث بصفة يومية.

سعر الريال السعودي في مصر

وترصد «الوطن» متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الاثنين، الموافق 10 يناير الجاري، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.16 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجّل سعر الريال السعودي في بنك البركة، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي اليوم، نحو 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.