السيسي يصل إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في النسخة الرابعة التي تستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بثا مباشرا لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى.

جزء كبير من فعاليات المنتدى مخصص لـ«حياة كريمة»

وكشفت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنّ جزء كبيرا من فعاليات المنتدى مخصص لمبادرة «حياة كريمة» التي تهم نصف الشعب المصري تقريبا، من خلال تغيير حياتهم في مبادرة جريئة لم يجرؤ من سبق من الحكام على خوضها، وأصبحت تجربة رائدة في العالم أجمع.

خطة الإسعاف لتأمين منتدى شباب العالم

من جانبها، أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطة تأمينها لمنتدى شباب العالم وأكدت هيئة الإسعاف، أنّ تأمين المنتدى بشكل تام عبر الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة، تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات، ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى، والمناطق الحيوية والمزارات، فضلا عن الدفع بـ6 سيارات إسعاف تدخل سريع، و5 فرق انتشار سريع مجهزة، بجوار قاعة المؤتمرات للتعامل مع أي حالات طبية طارئة للمشاركين في فاعليات الجلسات، كما يشارك 4 أطباء و4 أخصائيين تمريض.