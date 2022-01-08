الجامعات الخاصة: لا يحق للطلاب التحويل لكلية مناظرة بجامعة أخرى

قالت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الخاصة في انتظار تحديد موعد اجتماع المجلس المقبل، المقرر عقده بمشاركة رؤساء الجامعات لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص، لافتة إلى أن أبرز الموضوعات التي تكون مطروحة على مائدة المجلس هو المقترحات المتعلقة بنظام القبول والتنسيق للجامعات الخاصة، منوهاً بأن أبرزها يتمثل في مناقشة تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة بدءاً من الفصل الدراسي الثاني 2021-2022.

الجامعات الخاصة: انطلاق امتحانات التيرم الأول الأسبوع الجاري

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يحق للطلاب المقيدين بإحدى الكليات في الجامعات الخاصة التحويل إلى كلية مناظرة من جامعة لأخرى، منوهاً بأن الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي وافق على زيادة الأعداد المقررة بمختلف الكليات مع زيادة نسبة التحويلات، حيث زادت نسب الأعداد المقررة بمختلف كليات الجامعات الخاصة بنسبة 5% وزيادة نسبة المحولين إلى 12% في العام الدراسي الجاري، محدداً عددا من الاشتراطات لجواز التحويل للطلاب، أبرزها هو أن يكون التحويل بين الكليات غير المناظرة مع استيفاء الطالب لاشتراطات التحويل بمختلف الكليات وأن يكون الطالب محققا للحد الأدنى للتقدم والقبول.

وفي السياق ذاته، تبدأ عدد من الجامعات الخاصة، الأسبوع الجاري امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022، وفقاً للجدول الزمني المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد19» أبرزها التأكيد على ضرورة منع غير المطعمين من الدخول للامتحانات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج بالجامعة والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد بالكليات والخروج والدخول من وإلى الجامعة.