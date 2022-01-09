فرق فنية لإصلاح خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، بضرورة التنسيق الكامل مع المهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، لصيانة أعطال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى القرى والمراكز، حفاظا على مصالح المواطنين.

متابعة أزمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي

من جانبه، باشر نائب محافظ الغربية تواصله مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للتنسيق مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة لحل أزمات قطع مياه الشرب عن قرى المركز لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

وباشر رئيس المدينة العمالية، تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، أعمال صيانة وإصلاح خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقرى مركز المحلة، بالتنسيق مع مسؤولي شركة المياه والصرف بالمحلة.

فرق فنية لإصلاح أعطال كسر ماسورة مياه الشرب

كما شارك في متابعة أعمال الصيانة والعطل كل من المحاسب سعد نصر والمحاسب حيدر عطالله نائبا رئيس المدينة وبمشاركة رئيس الوحدة المحلية بدمرو والجابرية أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة مياه دمرو بالخط الرئيسي، قطر 800 مم بطريق مفارق قريه دمرو بالاستعانة بمعدات وفنين شركة مياه الشرب لنهو الاعمال الطارئة وعودة ضخ المياه للمناطق على وجه السرعة .

تسليك خطوط مواسير مياه الصرف العمومية

كما تم العمل على تسليك وتطهير خط صرف صحى أهالي بمنطقة السوق والمقابر بنطاق قرية الجابرية بمركز المحلة، باستدعاء النافوري التابع لشركة المياه والصرف الصحي ، تلبية لحاجة المواطنين وحفاظا على سلامة وصالح المواطنين وفق جدول زمني محدد خلال الفترة المقبلة .