9 خطوات للتعامل مع عداد المياه مسبوق الدفع بالشكل الأمثل

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن 9 إجراءات يجب أن يتبعها المشتركون للتعامل مع عداد المياه مسبوق الدفع بالشكل الأمثل وهي كالتالي..

وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر «read»

الخطوة الأولى..

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه لتنفيذ أي عملية على الكارت يجب عليك وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر «read» مرة واحدة فقط قبل الحضور إلى مراكز الشحن في نفس تاريخ اليوم «شحن، تغيير ملكية، استعلام».

الخطوة الثانية..

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه بعد الشحن يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط لتنزيل الرصيد.

كيف تعرف الرصيد المتبقي داخل العداد

الخطوة الثالثة..

وأوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لمعرفة الرصيد المتبقي داخل العداد يجب وضع الكارت داخل العداد والضغط على الزر الأحمر 3 مرات متتالية.

الخطوة الرابعة..

نوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لمعرفة عدد الأمتار التي تم استهلاكها خلال الفترة يجب الضغط على الزر الأحمر 6 مرات متتالية، وتتم المحاسبة على الاستهلاك في نهاية كل شهر.

المحاسبة تتم حسب اللائحة التجارية الموحدة

الخطوة الخامسة..

قالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه توجد استدامة خدمة شهرية ثابتة وتختلف باختلاف نوع النشاط وتتم المحاسبة حسب اللائحة التجارية الموحدة.

متى يتم ضعف المياه للإنذار

الخطوة السادسة..

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه عند وصول رصيد الشحن لـ 20% من قيمة آخر شحن يتم ضعف المياه للإنذار ويتم وضع الكارت في العداد والضغط على الزر الأحمر مرة واحدة فقط، ويجب عليك الشحن لتستمر الخدمة مرة أخرى.

الخطوة السابعة..

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في حالة نفاد الرصيد خلال الإجازات الرسمية لن تنقطع المياه، وسيظل المحبس مفتوحا خلال فترة الإجازة.

الخطوة الثامنة..

وأضافت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يتم الشحن من مراكز الشحن التابع لها أو أي مركز شحن لشركة المياه.

تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركة فوري

الخطوة التاسعة..

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه تم تفعيل خدمة شحن كروت المياه بواسطة شركه فوري «كود الخدمة 575».