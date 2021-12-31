نائب محافظ كفر الشيخ: توليت إدارة 13 ملفاً.. ودرَّبنا 400 موظف ببرنامج المسئول الحكومى المحترف.. و470 آخرين على التحول الرقمى

قال عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، إن ما أنجزه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مصر خلال 7 سنوات كان يحتاج إلى 40 سنة، مشيراً إلى أن المحافظة تقدم 44 خدمة على بوابة المحليات على شبكة الإنترنت، وتطور المناطق غير المخططة بما يتماشى مع الخطط الاستثمارية.

وأضاف، فى حوار مع «الوطن»، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب هى مستقبل الشباب فى القيادة بمصر التى تستحق لقب «الجمهورية الجديدة».

كيف جاء اختيارك فى منصب نائب محافظ كفر الشيخ؟

- بداية أنا حاصل على ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ الحقوق من جامعة طنطا 2010، وماجستير القانون العام 2012، وعلى دبلومة علوم قضائية 2011، ثم عملت باحثاً قانونياً بالمكتب الفنى لمحافظ كفر الشيخ، ومنسقاً عاماً لرابطة خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ثم مديراً للمكتب الفنى لقطاع التدريب بالأكاديمية، إلى أن فوجئت بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليفى نائباً لمحافظ كفر الشيخ.

ما مهامك داخل كفر الشيخ وماذا عن التعاون بينك وبين المحافظ؟

- أتعاون بشكل جدى مع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأسند لى 13 ملفاً، ضمت مبادرة حياة كريمة، والتحول الرقمى ودفع العمل بالمراكز التكنولوجية ومركز المعلومات، ووحدة نظم المعلومات الجيومكانية، ورفع كفاءة الجهاز الإدارى عبر التدريب، ومتابعة أعمال تطوير المناطق غير المخططة، والمشروعات الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجاً، والمشروعات القومية والمرافق، وخريطة الاستثمار والفرص الاستثمارية، وخدمة المواطنين، وخطة الدولة للزحف السكانى بالوادى الجديد.

عمرو البشبيشى: مصر تستحق لقب «الجمهورية الجديدة».. و«أكاديمية التدريب» مستقبل الشباب للقيادة

كيف يتم تدريب شباب كفر الشيخ قبل تولى المناصب؟

- نقوم بإجراء دورات تدريبية ويتم تأهيلهم التأهيل المناسب لتولى الإدارات والأقسام سواء بديوان عام المحافظة أو تكليفهم كرؤساء مدن أو نواب رؤساء مدن، وتمت الاستعانة بأوائل الكليات بجامعة كفر الشيخ فى العديد من الإدارات النوعية منها وحدة الجيومكانية وإدارة التخطيط العمرانى، وإدارة التدريب، وتم رفع كفاءة الجهاز الإدارى بتدريب جميع القطاعات بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية والاتصالات والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتم التدريب والتنفيذ على 4 مراحل من برنامج المسئول الحكومى المحترف لـ400 موظف بنطاق المحافظة، وتدريب 470 موظفاً بالتعاون مع وزارة الاتصالات على برنامج التهيئة للتحول الرقمى.

كيف ترى تجربة الأكاديمية الوطنية للتدريب؟

- الأكاديمية الوطنية للتدريب مستقبل شباب مصر فى القيادة، تُعلم وتدرب وتؤهل ويكون القرار للمسئول باختيار هؤلاء الشباب، وهى الهدف الاستراتيجى لتطوير منظومة التدريب بالمحافظات عن طريق تأهيل الشباب وتقوم بتطوير الإمكانيات الفنية واللوجيستية بالإدارة، وعمل محاكاة تجربة الأكاديمية بالمحافظات وتجعل مراكز التدريب عبارة عن محاكاة فى كل ما يتعلق بالبرامج النوعية والإمكانيات الفنية والمخرجات التدريبية لما تقدمه الأكاديمية الوطنية، وما حدث فى كفر الشيخ هو أول نموذج مصغر من الأكاديمية الوطنية ويتم محاكاته بباقى المحافظات.

نطوِّر المناطق غير المخططة لتناسب الخطط الاستثمارية

إلى أى مدى تم تطبيق التحول الرقمى فى كفر الشيخ؟

- التحول الرقمى ودفع العمل بالمراكز التكنولوجية، وتطوير مراكز المعلومات كان من توجيهات الرئيس السيسى، والمحافظة اهتمت بهذا الملف من خلال محورين الأول تجهيز البنية التحتية وإزالة أى معوقات قد تسبب عدم جاهزية هذا الجانب الحيوى، والثانى إعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع بيئة العمل الرقمية الجارية فى جميع القطاعات بالمحافظة ليسهم ذلك فى النمو الاقتصادى الذى تشهده المحافظة، فتم الانتهاء من 13 مركزاً تكنولوجياً، وميكنة وأرشفة جميع أعمال المكاتب الرئيسية، واستقبال جميع ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقديم 44 خدمة على بوابة خدمات المحليات على شبكة الإنترنت ومن بينها خدمات التصالح كأول محافظة تطلق هذه الخدمة، وإنشاء قواعد بيانات الملفات الحيوية، وشهدت وحدة الجيومكانية طفرة غير مسبوقة من حيث التجهيزات والكوادر البشرية، فتم وضع قواعد بيانات وأطلس وقاعدة بيانات جغرافية وحدود الوحدات المحلية القروية بنطاق المحافظة، وربط الطرق الإقليمية بالطرق الدولية وإعداد قواعد بيانات رقمية بالنظام الإحداثى العالمى، وتعديل وتصحيح ملف الحدود الإدارية بين المحافظات المجاورة، وتم تجهيز الوحدة بأحدث الأجهزة الكاشفة لبواطن الأرض لإقامة بنية تحتية على أسس سليمة، ومن بين أهم الملفات تطوير المناطق غير المخططة، وفحص كل المناطق، ورفعها على خريطة «GIS» ومراجعة الخطط الاستثمارية للقطاعات المختلفة بهذه المناطق.

ما أنجزه «السيسى» فى 7 سنوات يحتاج 40 سنة ونقدم 44 خدمة على بوابة المحليات

كيف ترى الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسى؟

- هى جمهورية جديدة فى كل المجالات والقطاعات، فمنذ تولى الرئيس السيسى المسئولية حرص على بنائها، وبالتالى فإن مصر تستحق لقب الجمهورية الجديدة عن جدارة، فى ظل إنجاز مشروعات عملاقة فى وقت قياسى لم تكن لتتحقق فى أقل من 40 سنة، بداية من قناة السويس الجديدة، وأنفاقها، ومحطات الكهرباء العملاقة ومنها محطة كهرباء البرلس، ومدن حديثة وتطوير عواصم المدن، وما يجرى الآن من أعمال إنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة غرب وشرق المدينة، تشمل كل الخدمات من مدارس ووحدات صحية ومساجد، إضافة لمبادرات «100 مليون صحة، وحياة كريمة ومواجهة العشوائيات»، بجانب المشروعات العملاقة بمحافظات مصر، خاصة الصعيد.

تدريب الشباب لتولى المناصب

نقوم بتدريبهم على القيادة ثم نوليهم المناصب القيادية سواء داخل ديوان عام المحافظة أو فى المراكز التكنولوجية أو بمجالس المدن والوحدات القروية، انطلاقاً من المبدأ الذى أرساه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما أعطاهم الفرصة الذهبية للمشاركة فى الحياة السياسية وإبراز مواهبهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة للمشاركة فى البناء والتنمية، وإقامة جمهورية جديدة، فالدولة لديها الرغبة فى إعداد الكوادر الشابة للمشاركة بفاعلية فى بناء الدولة منذ أطلق عام 2016 عاماً للشباب المصرى، وأعد برنامجاً لتأهيل وتدريب الشباب لتمكينهم وفق استراتيجية وتخطيط جيد.