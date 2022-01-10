أجندة فعاليات منتدى شباب العالم 2022 بشرم الشيخ.. ينطلق بعد قليل

تنطلق بعد قليل فعاليات منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أنَّ تستمر الفاعليات حتى يوم 13 يناير الجاري، إذ يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وتتناول أجندة الفعاليات العديد من القضايا، التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

فعاليات منتدى شباب العالم 2022

وتضمنت أجندة فعاليات منتدى شباب العالم 2022 النسخة الرابعة على الورش والجلسات الآتية:

وكانت إدارة المنتدى أوضحت أنّه لحضور جميع الفعاليات عليك الاحتفاظ ببطاقة هويتك في جميع الأوقات، وفي حالم لم يكن لديك بطاقة هوية، فلن يجرِ ضمان الوصول إلى قاعة المؤتمرات أو الفعاليات، لذلك تقع على عاتقك مسؤولية الحصول عليها معك خلال فترة الفعاليات، وإذا فقدت بطاقة هويتك، يجب إبلاغ الممثل الموجود في فندقك.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وكانت إدارة المنتدى أعلنت عن إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، وذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لمشاركة جميع من لم يتمكنوا من الحضور، فضلًا عن المشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين جميع المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.

وتسخدم المنصة لأول مرة تقنية تتيح للمستخدمين إمكانية جمع النقاط مع كل استخدام للموقع من خلال نظام النقاط التفاعلية، حيث يتم منح نقاط عن كل مشاركة في فعاليات المنتدى، ويمكن الاستفادة من مجموع النقاط في التقاط صورة تذكارية خاصة باستخدام تقنية «photo booth».

ويتناول منتدى شباب العالم في هذه النسخة 3 محاور رئيسية: السلام والتنمية والإبداع، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.