انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور السيسي بعد قليل

تنطلق بعد قليل، فعاليات الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم، في النسخة الرابعة التي تستمر حتى 13 يناير الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تعقد فاعلياته بمدينة السلام بشرم الشيخ، ويعود المنتدى هذا العام تحت شعار «العودة معًا»، بمشاركة الشباب من 196 دولة بمختلف قارات العالم، في مدينة السلام شرم الشيخ.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، قبل قليل، إلى قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، لحضور فعاليات الحفل الافتتاحي.

ووجه المنظمون عن منتدى شباب العالم جميع الحضور داخل القاعة الرئيسية بالالتزام بالجلوس على المقاعد تمهيدًا لافتتاح المنتدى رسميا.

تضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا

وتضم النسخة الرابعة من المنتدى، العديد من القضايا، أبرزها فيروس كورونا والجائحة التي أثرت على حياة الملايين في العالم.

وتقدم «الوطن» بث مباشر لمتابعيها وقرائها لمتابعة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى، ولمتابعة البث المباشر اضغط هنا.

ومن المقرر، عقب الافتتاح أن تبدأ فعاليات الجلسة الرئيسية بعنوان «جائحة كورونا.. إنذار للإنسانية وأمل جديد»، كما تضم أجندة المنتدى هذا العام عددًا من القضايا والموضوعات الحيوية، التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاث الأساسية للمنتدى، وهي «السلام والإبداع والتنمية».

وفي إطار الحرص الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن إعطاء فرصة المشاركة في الجلسة الافتتاحية من خلال الحضور الفعلي أو الحضور عن بعد بالنظام الافتراضي، عبر رابط موقع المنتدى https://virtual.wyfegypt.com.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

تخصيص جزء كبير من فعاليات المنتدى لـ«حياة كريمة»

وكشفت الدكتورة رشا راغب الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن أنّ جزءا كبيرا من فعاليات المنتدى مخصص لمبادرة «حياة كريمة»، لما لها من أهمية لنحو 50% من المصريين، من خلال تغيير حياتهم في مبادرة جريئة لم يجرؤ من سبق من الحكام على خوضها، وأصبحت تجربة رائدة في العالم أجمع.

فيما أعلنت هيئة الإسعاف المصرية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، خطة تأمينها لمنتدى شباب العالم، حيث يتم الدفع بـ50 سيارة إسعاف مجهزة كرعاية مركزة، تم توزيعها بعد دراسة الكثافات البشرية المقرر حضورها للمنتدى بمركز المؤتمرات، ومقرات إقامة الشباب من رواد المنتدى، والمناطق الحيوية والمزارات.

6 سيارات إسعاف تدخل سريع

ودفعت هيئة الإسعاف كذلك، بـ6 سيارات إسعاف تدخل سريع، و5 فرق انتشار سريع مجهزة، بجوار قاعة المؤتمرات للتعامل مع أي حالات طبية طارئة للمشاركين في فعاليات الجلسات، كما يشارك 4 أطباء و4 أخصائيين تمريض.

وزير الداخلية في جولة ميدانية بنطاق شرم الشيخ

وفي سياق متصل، أجرى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، جولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد خلالها عددا من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة، ووجّه خلال الجولة باتخاذ التدابير التأمينية اللازمة طوال فترة انعقاد المؤتمر.