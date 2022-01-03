مرصد الأزهر: استهداف رجال الأمن دليل على كذب ادعاءات الجماعات المتطرفة

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باهتمام بالغ ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن المعهد الباكستاني لدراسات السلام «PICS»، والذي ذكر أن معدل العمليات الإرهابية سجل ارتفاعًا ملحوظًا قدرت نسبته بـ 56% خلال عام 2021 المنصرم، فقد قتل ما يقرب من 376 شخصاً بينما أصيب 606 آخرين في 294 حادثًا إرهابيًا بزيادة قدرها 46% عن عام 2020.

عمليات إرهابية تستهدف باكستان

وذكر «المرصد» في بيان له، صباح اليوم الاثنين، أنه وفق ما جاء بالتقرير فإن هذه الهجمات الإرهابية استهدفت كافة مناطق باكستان، علاوة على إقليمي السند ومنطقة جلجيت في بالتستان، غير أن إقليم «بلوشستان» كان أكثر المناطق تضرراً، حيث استهدفت المنطقة وحدها بـ103 هجومًا إرهابيًا.

وأكد مرصد الأزهر بدوره، ومن خلال رصده لأنشطة الجماعات الإرهابية في آسيا عمومًا، وباكستان على وجه الخصوص، أن هذه العمليات الإرهابية التي لم يسلم المدنيين الأبرياء ورجال الأمن منها، أوقعت 184 مدنيًا و188 من أفراد الأمن، وتدل على كذب ادعاءات تلك الجماعات المتطرفة التي تتشدق بالشعارات الدينية وتزعم اتباعها لتعاليم الإسلام وهو منها براء، وخير شاهد على زيف فكرها المتطرف تسجيل عام 2021 أكبر عدد من العمليات الإرهابية منذ عام 2017.

مطالب بتكثيف الجهود لمواجهة الإرهاب

وكان مرصد الأزهر، قد كرر دعوته لتكاتف الجهود التي تستهدف القضاء على حركة الشباب الإرهابية في الصومال ومثيلاتها من الحركات والجماعات المتطرفة، وذلك من أجل إعلاء الهدف الأسمى الذي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الأمني والقضاء على الإرهاب.

وفيما يتعلَّق بتصاعد الأعمال المعادية للمسلمين والإسلام، أشار إلى أن الطريق الأمثل من أجل مواجهة هذه الظاهرة، يكمن في الحد من خطابات الكراهية التي ترسخ بيئة خصبة للإرهاب والعنف والتطرف وتلعب دورا محوريا في تشكيل هوية المتطرف.