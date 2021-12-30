تسجيل أول حالة «فلورونا» في إسرائيل.. مزيج من فيروسي كورونا والإنفلونزا

قالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل سجلت أول إصابة بما يُسمى فلورونا، وهي عدوى متزامنة بفيروسي كورونا والإنفلونزا.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه تم التعرف على العدوى المزدوجة لأول مرة وهي لامرأة حامل دخلت في المخاض هذا الأسبوع في مركز رابين الطبي في بتاح تكفا.

وبحسب يديعوت آحرونوت، فإن الأم الشابة، التي لم يتم تطعيمها ضد أي من الفيروسين، وتتمتع بحالة جيدة ومن المتوقع خروجها من المستشفى في وقت لاحق.

الصحة الإسرائيلية تدرس عدوى فلورونا

وذكرت الصحيفة أن وزارة الصحة تدرس الحالة، التي كانت أعراض إصابتها بعدوي فلورونا خفيفة نسبيًا، ولم تحدد بعد ما إذا كان مزيج الفيروسين يسبب مرضًا أكثر خطورة.

ويقدر مسؤولو الصحة أن العديد من المرضى الآخرين أصيبوا أيضًا بكلتا الحالتين ولكن لم يتم تشخيصهم.

تحذيرات من مواجهة إسرائيل وباء إنفلونزا

وتشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض بوزارة الصحة الاسرائيلية إلى أن إسرائيل قد تواجه وباء إنفلونزا حيث أبلغت المستشفيات عن علاج 1849 مريضًا يعانون من مضاعفات المرض خلال الأسبوع الماضي.

ويمكن لفيروس الإنفلونزا، حسب الوزارة، أن يتسبب في ظهور مجموعة كاملة من الأعراض الشديدة، بما في ذلك الالتهاب الرئوي من بين مضاعفات الجهاز التنفسي الأخرى والتهاب عضلة القلب «التهاب عضلة القلب» والموت.

ونصحت الوزارة بأن يتلقى الأفراد من سن ستة أشهر التطعيم ضد الأنفلونزا مشيرة إلى أنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا مع لقاح كورونا أو في أي فترة زمنية منه بأمان.