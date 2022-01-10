«لجنة كورونا» توضح حقيقة ظهور أعراض جديدة لمتحور أوميكرون

كشف مصدر مسئول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أنّ ظهور أعراض جديدة لمتحور أوميكرون، مجرد شائعات، لافتا إلى أنّ الأعراض التي تم رصدها على المصابين بالمتحور الجديد تتشابه مع باقي الأعراض الجانبية لمصابي فيروس كورونا وبحدة أقل.

حقيقة أعراض أوميكرون

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ أعراض متحور أوميكرون ليست خطيرة، ولم يعان مصاب أوميكرون من فقدان حاسة الشم والتذوق، بالإضافة لسرعة الشفاء من أعراض المتحور الجديد عكس المضاعفات الناتجة عن المتحورات السابقة التي طرأت على الفيروس.

التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة

وشدد المصدر على أهمية الالتزام بالتواجد في أماكن ذات تهوية جيدة وتجنب إغلاق كافة المنافذ في أماكن تواجدهم بدعوى الحماية من الطقس البارد، موضحًا أن الفيروس ينتشر في المناطق المغلقة التي تساعد الفيروس على الانتقال بصورة أسرع.

استعدادات الصحة بمختلف المستشفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، أنها تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات المختلفة بالجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، تزامنا مع توفير كافة المستلزمات الطبية داخل المستشفيات تحسبا لأي حالة تعاني من خطورة المضاعفات الناتجة عن فيروس كورونا.

الوضع الوبائي في مصر بسبب كورونا

وأكدت وزارة الصحة أنها تقوم بتتبع التسلسل الجيني للحالات المصابة لرصد أي تغيرات بشأن فيروس كورونا ومتحوراته، حيث تم تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها أمس الأحد، وذلك ضمن إجراءات الترصد التي تقوم الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا ومتحوراته حتى الآن، بلغ «392857» من بينهم «327144» حالة تم شفاؤها، وتم تسجيل «21964» حالة وفاة.