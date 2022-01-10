الصحة تطلق 46 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 46 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، في الفترة من يوم 10 وحتى 17 يناير الحالي، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

الصحة: القوافل مجانية وتضم كافة التخصصات

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا بكافة المحافظات، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبدالغفار»، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، لافتا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

مواعيد وأماكن القوافل بالمحافظات

وأوضح «عبدالغفار» أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 10 و11 يناير بمناطق «وحدة طوسون محافظة الإسماعيلية، وبرمكيم مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، ولقانة مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، وداقوف مركز سمالوط محافظة المنيا، ومركز طبي السلام ثاني بحي السلام أول محافظة القاهرة، وبدخلو مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد».

وأشار «عبدالغفار»، إلى 3 قوافل طبية أخرى سيتم إطلاقها بمناطق «القبابات بحي أطفيح محافظة الجيزة، والحوطا الشرقية مركز ديروط محافظة أسيوط، والكرانتينة مركز غرب محافظة الإسكندرية»، يومي 11 و12 يناير.

14 قافلة يومي 12 و 13 يناير

وتابع متحدث الصحة، أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية مجانية يومي 12، و13 يناير، في مناطق «كفر شحاتة مركز كفر سعد محافظة دمياط، والمنشية شرق مركز كوم أمبو محافظة أسوان، والدفراوي مركز شبراخيت محافظة البحيرة، وأبشيش مركز الباجور محافظة المنوفية، وأولاد بهيج مركز جرجا محافظة سوهاج، وصفط الشرقية مركز الواسطى محافظة بني سويف، ووادي الرملة - وادي البدع مركز أبو زنيمة محافظة جنوب سيناء، ومرسى حميرة – حدربة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والجفيرة - زاوية العوامى مركز الضبعة محافظة مطروح، واسطال مركز سمالوط محافظة المنيا، ومركز طبي الأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة، وأبنود محافظة قنا، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وسجين مركز قطور محافظة الغربية».

ولفت المتحدث، إلى إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي «مركز شباب الخواطرة حي الجناين محافظة السويس، والصالحية القديمة مركز الصالحية محافظة الشرقية»، وذلك يومي 13 و14 من الشهر الجاري.

18 قافلة طبية من 14 إلى 18 يناير

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق 5 قوافل يومي 14، و15 من الشهر نفسه في مناطق «وادي مدخل أبوجعدة مركز رأس سدر محافظة جنوب سيناء، وحجاجة مركز فارسكور محافظة دمياط، والوحدة الصحية بحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، ونزلة السمان بحي الهرم محافظة الجيزة، ومحلة روح مركز طنطا ثان محافظة الغربية».

وأكدت الصادق، على إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق الخواجات مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والزيرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط، ومهدي الأخرم مركز الفشن محافظة بني سويف، والزارة مركز المنشاة محافظة سوهاج، والخادمية مركز سيدي غازي محافظة كفر الشيخ، والعشي مركز الزينية محافظة الأقصر، ومنشية الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية، وذلك خلال يومي 15 و16 من شهر يناير الجاري.

وتابعت الصادق، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية يومي 16 و17 يناير بمناطق «الوحدة الصحية بأبورماد مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والدخيلة مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وجبل تقوق محافظة أسوان»، بالإضافة إلى إطلاق 5 قوافل طبية يومي 17 و18 يناير «بمناطق عزبة أم مشاق (قرية الشروق) مركز القصاصين محافظة الإسماعيلية، ومركز طبي أبو الريش مركز دمنهور محافظة البحيرة، و30 بصار مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والبلاعزتين مركز مغاغة محافظة المنيا، ومركز طبي المثلثات بحدائق حلوان حي المعصرة محافظة القاهرة».