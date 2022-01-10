 «الصحة»: أعراض أوميكرون ليست مقلقة واللقاحات خير وسيلة للوقاية

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة، إن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» لا يدعو للقلق أو الخوف بعكس المتحورات السابقة التي طرأت على الفيروس خلال الشهور القليلة الماضية، لافتا إلى أن أعراض كورونا تتشابه كثيرا مع أعراض دور البرد ويمكن أن يكون هناك بعض الأعراض الجانبية التي تميزه عن فيروس الإنفلونزا.

تشابه بين أعراض الإنفلونزا ومتحور أوميكرون

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من التشابهات بين متحور فيروس كورونا «أوميكرون» وفيروس الإنفلونزا، ولكن المتحور الجديد تركيزه على الجهاز العلوي التنفسي مع ألم في الحلق، أما باقي الأعراض تتشابه مع أعراض الإنفلونزا.

آلية التمييز بين أوميكرون والإنفلونزا

وتابع المصدر، أن التمييز بين فيروس كورونا والإنلفونزا يكمن في تركيزه بالجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى المدة الزمنية التي تستمر الأعراض خلالها فتكون طويلة لمتحور أوميكرون عكس مدة الإنفلونزا التي تكون قصيرة.

أهمية الالتزام الحصول على اللقاح

وأكد المصدر، أهمية الالتزام بكافة الجرعات المحددة للمواطنين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الحصول على الجرعتين كاملتين لأن الحصول على الجرعة كاملة خير وسيلة للوقاية من الإصابة بمتحورات كورونا، بالإضافة إلى الحصول على الجرعة التنشيطية لتعزيز المناعة لوقاية من خطورة فيروس كورونا.

التدابير الوقائية تقلل من فرص الإصابة

وأشار المصدر إلى أن الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والوقائية يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا ومتحوراته المختلفة، وتتمثل التدابير الوقائية في «الحصول على اللقاح- ارتداء الكمامة- غسيل اليدين بالماء والصابون أو مطهر- التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة- التباعد الجسدي والبدني».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى الآن بلغ «392857» من ضمنهم «327144» حالة تم شفاؤها، وبلغ عدد الوفيات «21964» حالة وفاة.