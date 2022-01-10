طرق التواصل مع «الصحة» لمتابعة مرضى كورونا بالعزل المنزلي.. احذر خطأ شائع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع جائحة فيروس كورونا ومتحوراته، بالمحافظات كافة؛ للوقوف على مستجدات الأمور أولًا بأول، فضلًا عن تقديم سلسلة توعوية من الإرشادات والنصائح الواجب اتباعها؛ للحد من انتشار الفيروس، مخصصة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين والحالات المعزولة منزليا، بشأن الفيروس المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن ورقم واتس آب، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

طرق التواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي

تدعم الوزارة منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزليًا لمرضى كورونا، في إطار مبادرة «100 مليون صحة»، ومتابعتهم من قبل فريق طبي متخصص في وزارة الصحة، فضلا عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزليا، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة، ويمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ إرسال كلمة «عزل» على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزليًا.

ـ يجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة.

ـ في حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة.

ـ في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.

ونوهت الوزارة إلى أنَّ الرسائل التي يتمّ إرسالها إلى هذا الرقم مجانية.

الصحة تكشف أهمية اللقاحات

أكدت وزارة الصحة، ضرورة تلقي لقاحات كورونا، موضحة أن التطعيم يقلل من حدة الإصابة في حالة وقوعها، كما أن متلقي اللقاح يحتاج لمدة زمنية أقل للشفاء على العكس من الأشخاص، التي لم تتلق اللقاح، فضلا عن أن التطعيم يقلل فرصة نقل العدوى للغير، وسرعة انتشار الفيروس، فضلا عن تقليل نسبة حدوث الطفرات والمتحورات، كما يضعف فرص الدخول للمستشفيات، بالإضافة إلى أنه يقلل من معدل الوفيات.