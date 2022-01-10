7 عادات يومية تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء في المنزل.. احذرها

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن بعض العادات اليومية للعديد من المواطنين أثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومنعًا لتعرضهم للخطر.

عادات تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض العادات التي تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل، لتجنبها، حفاظًا على سلامة المواطنين، كما يلي:

1- ضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر.

2- لا تغطي المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

3- لا تشتري ألعاب الأطفال الكهربائية التي يشترط توصيلها بالكهرباء للعمل، واستبدلها بأخرى تعمل ببطاريات.

4- لا تلمس المصابيح الكهربائية حين تكون مضاءة.

5- تأكد دائمًا أنّ مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

6- لا تضع تمديدات كهربائية تحت السجاد أو الفرش.

7- احرص على عدم وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

كما وضع الجهاز بعض العادات التي تتسبب في ارتفاع فواتير الكهرباء، وتتمثل فيما يلي:

- تراكم الثلج في فريزر الثلاجة: حيث يفضل إزالة الثلج الزائد من الفريزر أو الديب فريزر تفاديا لرتفاع استهلاك الطاقة وزيادة قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء.

- فتح الثلاجة بشكل مستمر: فعند تكرار فتح باب الثلاجة يرفع استهلاك الطاقة لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

- استخدام السخان عند الاستحمام بطريقة خاطئة: بسبب تسخين المياه عند استخدامها مباشرة للاستحمام، وعدم تخزينها لفترة طويلة، ويفضل استبدال سخان الماء الكهربائي بسخان الطاقة الشمسية، أو الغاز الطبيعي.

- الاعتماد على الفرن الكهربائي بشكل مبالغ: إذ يفضل تجنب تكرار فتحه للاطمئنان على الطعام، لأن فتح الباب يخفض درجة الحرارة 25 درجة وبالتالي يحتاج طاقة أكثر للعمل، وينصح الجهاز باستخدام الميكرويف لتسخين الطعام بدلًا من الفرن، لأنّه يستهلك وقت أقل، وبالتالي طاقة أقل.

- ترك الأجهزة الإلكترونية موصلة بالكهرباء: الأفضل فصل كل الأجهزة سواء التلفزيون أو الكمبيوتر أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

- ترك الإضاءة: ويعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة التي تهدر الطاقة الكهربائية.