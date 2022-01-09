بعد حريق شقة سهير رمزي.. أهم 10 نصائح لتجنب حرائق الدفايات الكهرباء

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، يفضل الكثيرون استخدام الدفايات الكهربائية للتخفيف من برودة الطقس، وعلى الرغم من أنها تساعد في تدفئة المكان، إلا أنها أحيانا تسبب الكثير من حوادث الاختناق والحرائق، وكان آخرها ما حدث في منزل الفنانة سهير رمزي، حيث تسببت الدفاية الكهرباء في حريق التهم محتويات الغرفة المتواجدة بها.

وفي هذا السياق، ترصد «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، أهم النصائح التي يجب اتباعها حتى لا تتعرض لحرائق الدفايات داخل المنزل، وفقًا لموقع الأمريكي «blog.nationwide» والتي جاءت كالآتي:

نصائح لتجنب حوادث دفايات الكهرباء

وبحسب الموقع فإنه يجب اتباع الآتي لتجنب حرائق الدفاية الكهربائية..

- لا تغفل عن الدفاية الكهربائية، وافصل المكابس عند لا تكون قيد الاستخدام «انزع الفيشة».

- أبقِ الدفاية بعيدة على الأقل مترين من أي مواد قابلة للاشتعال والتي منها الأثاث، البطانيات، سلة النفايات.

- لا تضع الدفاية تحت المكتب، أو في مناطق مغلقة، بل يجب اختيار أماكن واسعة.

- قم بتوصيل الدفاية بمكبس الحائط، ولا تضعها في مشترك لأن هذا يزيد من فرص حدوث ماس كهربائي.

- يفضل شراء الدفايات التي تحتوي على خاصية الإغلاق التلقائي.

- ضع المدفأة الكهربائية في مكان مرتفع عن سطح الأرض.

- تنظيف المدفأة بشكل دوري، ويفضل عدة مرات خلال الأسبوع الواحد.

- تهوية الغرف التي بها مدفأة كهربائية للتخلص من الغازات المنبعثة أولا بأول.

- الامتناع عن تشغيل المدفأة قبل النوم مباشرة.

- اختيار الأنواع الجيدة، المعروفة من أماكن مضمونة، وليست مجهولة المصدر.

كيفية اختيار مدفأة كهربائية جيدة؟

وبحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قال أشرف هلال رئيس الشعبة العامة للأجهزة الكهربائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها عند شراء الدفاية الكهربائية:

- شراء المدفأة يجب أن يكون من مكان موثوق أو محل تجاري معروف في المنطقة، والتأكد من وجود سجل تجاري.

- كرتونة الدفاية تحتوي على اسم المصنع، ورقم الموديل، وتاريخ التصنيع، والضمان، ومدته ومكانه.

- تجربة الدفاية أولا قبل الشراء.

- التأكد من جودة السلك الخاص بها بحيث يقل عن 4 مللم.