كيف تقضي نهائيا على أخطاء فواتير الكهرباء؟

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الآلية التي يستطيع بها القضاء نهائيا على أخطاء فواتير الكهرباء بسبب العنصر البشري أو التخلص نهائيا من مشكلة تراكم الفواتير التي تؤدي إلى قيام شركات توزيع الكهرباء بفصل التيار في حال عدم سداد المشترك لفاتورة الكهرباء 3 أشهر.

كيف تتخلص من أخطاء الفواتير والقراءات الشاذة للعدادات التقليدية

وكشفت المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء، والتي أطلقتها الوزارة للمواطنين بالتقديم على العدادات الكودية «مسبوقة الدفع» للمباني المخالفة والعشوائية عن الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المواطنون لتركيب العداد الكودي إلكترونيا للتخلص نهائيا من أخطاء الفواتير والقراءات الشاذة، وغير المعبرة عن قيمة الاستهلاك الحقيقي للمواطنين بعدادات الكهرباء التقليدية.

الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية للتقديم للعدادات الكودية

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي أتاحتها منصة وزارة الكهرباء الإلكترونية والرابط الخاص الذي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتسجيل المواطنين للحصول على العدادات الكودية بدلا من نظام الممارسة الذي يعاني من تقديراتة المشتركين كل شهر وراب.. ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg/

خطوات تركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة

وحددت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء»، عددا من الخطوات يجب أن يتبعها المواطنون الراغبون في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة بدلا من نظام الممارسة وهي كالتالي:

أولا: الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر واختيار منصة خدمات المواطنين.

ثانيا: الضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودي.

ثالثا: ملء استمارة البيانات المطلوبة.

رابعا: إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

خامسا: الضغط على خانة «إرسال الطلب»

آلية متابعة طلب تركيب العداد الكودي

وكشفت «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء» للمواطنين الراغبين في تركيب العداد الكودي بدلا من نظام الممارسة كيفية متابعة الطلب الذي تقدم به عبر المنصة وهي كالتالي:

أولا: الدخول على الموقع الإلكتروني نفسه لمتابعة طلب التقديم.

ثانيا: متابعة البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم والذي قام بإدخاله من ضمن البيانات.

ثالثا: سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذي قمت بوضعه في خانة البيانات.