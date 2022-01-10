مدير الصحة العالمية: منتدى شباب العالم فرصة لخلق مستقبل أكثر أمنا وصحة

قال الدكتور تيدروس أدحانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن معظم سكان العالم من الشباب دون سن الـ30، ولذلك فإن المستقبل لهم ولمواهبهم وأفكارهم وطاقاتهم، وكل ذلك أساسي من أجل مواجهة تحديات اليوم والغد، بما في ذلك التغير المناخي والتلوث والصحة.

الصحة العالمية: مجلس شباب لانخراطهم في ملف الصحة

وأوضح «تيدروس» أن منظمة الصحة العالمية لا تدخر جهدا لإشراك الشباب، «قمنا بإنشاء مجلس الشباب التابع لمنظمة الصحة العالمية كي نتأكد من انخراط الشباب في صيغة الصحة العالمية، فالشباب من خلال خبراتهم المختلفة يجب أن يكونوا جزءا لا يتجزأ من هذه الشبكة، بالرغم أن الشباب لم يتأثروا كثيرا بالجائحة إلا أنها بالطبع أثرت على الكثير من الأمور المتعلقة بالشباب من الصحة العقلية والتعليم وعلى الوظائف أيضا».

الصحة العالمية: يجب أن نعمل على بناء الشباب

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، خلال كلمة مسجلة تمت إذاعتها بالحفل الافتتاحي بمنتدى شباب العالم، أن عام 2022 يجب أن يكون هو عام القضاء على هذه الجائحة، ومن أجل توجيه النمو نحو التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة يجب أن نتعافى ونعمل على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم وأن منتدى شباب العالم هو فرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار ومن أجل خلق مستقبل أكثر أمنا وصحة، ومعا وسويا سنعمل على بناء المستقبل الباهر».